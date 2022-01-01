Иммунолог Крючков предсказал появление нового штамма коронавируса через полгода

Приблизительно раз в полгода в мире появляется новая мутация коронавируса. А значит, через несколько месяцев стоит ждать очередной штамм, который придёт на смену "омикрону". Возможно, более опасный и заразный. Об этом заявил гендиректор компании "Клиникал экселанс груп", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, может одновременно возникнуть несколько мутаций, как это было в случае со штаммами "альфа", "бета" и "гамма".

Как отметил эксперт, многие ждут, что патогенность должна снижаться, однако ряд нюансов не позволяет говорить, что иммунитет появился или вот-вот появится.

"Он когда-то должен появиться. Вопрос в том — когда. Я бы не питал никаких иллюзий. Будут обязательно линии новые. Главное, чтобы они были менее патогенными, но они в любом случае будут лучше уходить от иммунитета", — отметил иммунолог в беседе с Ura.ru.