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В Японии начали разработку пожизненной вакцины от ковида

Учёные взяли за основу успех человечества в борьбе с оспой — это заболевание удалось искоренить.

1 января, 07:15
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Учёные из Токийского института медицинских наук начали разработку вакцины от коронавирусной инфекции, которая сможет обеспечить человека иммунитетом пожизненно. Как сообщает Japan Times, клинические испытания могут быть проведены уже в 2023 году.

Издание пишет, что исследователи намерены закрепить успех, достигнутый человечеством в борьбе с оспой. Вакцина от этой болезни была разработана в XVIII веке британским врачом Эдвардом Дженнером. Она включала неопасный для человека вирус коровьей оспы и помогла искоренить заболевание.

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Японские учёные планируют создать вирус осповакцины, который будет содержать спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающий CoViD-19. По мнению исследователей, это и позволит сформировать у человека пожизненный иммунитет к ковиду. Ожидается, что первые образцы вакцины будут созданы в первой половине следующего года, тогда же начнутся клинические испытания. Если они докажут эффективность препарата, он выйдет на рынок в 2024 году.

Ранее Лайф сообщал, что назальная форма "Спутника V" будет доступна в первом квартале 2022 года. Как отметили в центре имени Гамалеи, такая форма выпуска вакцины особенно эффективна против омикрон-штамма.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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