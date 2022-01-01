В Японии начали разработку пожизненной вакцины от ковида
Учёные взяли за основу успех человечества в борьбе с оспой — это заболевание удалось искоренить.
© Pixabay
Учёные из Токийского института медицинских наук начали разработку вакцины от коронавирусной инфекции, которая сможет обеспечить человека иммунитетом пожизненно. Как сообщает Japan Times, клинические испытания могут быть проведены уже в 2023 году.
Издание пишет, что исследователи намерены закрепить успех, достигнутый человечеством в борьбе с оспой. Вакцина от этой болезни была разработана в XVIII веке британским врачом Эдвардом Дженнером. Она включала неопасный для человека вирус коровьей оспы и помогла искоренить заболевание.
Японские учёные планируют создать вирус осповакцины, который будет содержать спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающий CoViD-19. По мнению исследователей, это и позволит сформировать у человека пожизненный иммунитет к ковиду. Ожидается, что первые образцы вакцины будут созданы в первой половине следующего года, тогда же начнутся клинические испытания. Если они докажут эффективность препарата, он выйдет на рынок в 2024 году.
Ранее Лайф сообщал, что назальная форма "Спутника V" будет доступна в первом квартале 2022 года. Как отметили в центре имени Гамалеи, такая форма выпуска вакцины особенно эффективна против омикрон-штамма.
Комментариев: 0