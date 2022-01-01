В Японии начали разработку пожизненной вакцины от ковида

Учёные из Токийского института медицинских наук начали разработку вакцины от коронавирусной инфекции, которая сможет обеспечить человека иммунитетом пожизненно. Как сообщает Japan Times, клинические испытания могут быть проведены уже в 2023 году.

Издание пишет, что исследователи намерены закрепить успех, достигнутый человечеством в борьбе с оспой. Вакцина от этой болезни была разработана в XVIII веке британским врачом Эдвардом Дженнером. Она включала неопасный для человека вирус коровьей оспы и помогла искоренить заболевание.

Японские учёные планируют создать вирус осповакцины, который будет содержать спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающий CoViD-19. По мнению исследователей, это и позволит сформировать у человека пожизненный иммунитет к ковиду. Ожидается, что первые образцы вакцины будут созданы в первой половине следующего года, тогда же начнутся клинические испытания. Если они докажут эффективность препарата, он выйдет на рынок в 2024 году.