Ким Чен Ын назвал 2022-й годом "великой смертельной схватки"

Лидер КНДР Ким Чен Ын в предпраздничной речи на пленуме Трудовой партии Кореи заявил, что 2022 год станет годом "великой смертельной схватки". Он коснулся больше внутренних проблем страны, чем отношений с США или Южной Кореей, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Генеральный секретарь заявил, что борьба 2022 года — грандиозная смертельная борьба, которую нужно решительно развернуть и обязательно выиграть без малейших задержек ради всестороннего развития социализма, ради великого северокорейского народа и любимых потомков", — передаёт ЦТАК.

Лидер страны выразил уверенность, что партия и народ КНДР достигнут успехов в 2022 году. 2021-й он назвал годом великой победы, открывшим путь к развитию социалистического строительства "в условиях тяжёлых испытаний". По мнению Ким Чен Ына, он был ключевым для страны в плане понимания "субъективных и объективных условий" для исполнения нового пятилетнего плана.

На основе выступлений Ким Чен Ына и по результатам трёхдневных заседаний пленум принял постановления о задачах 2022 года в рамках пятилетки, о претворении в жизнь "великой программы борьбы за строительство социалистической деревни нашего образца".