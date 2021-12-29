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Заметно похудевший Ким Чен Ын удивил британских журналистов

Северокорейский лидер выступил на заседании центрального комитета Трудовой партии Кореи.

29 декабря, 14:14
<p>Ким Чен Ын на заседании второго дня IV Пленума ЦК ТПК восьмого созыва © <a href="https://www.kcna.kp/kcna.user.special.getArticlePage.kcmsf;jsessionid=C0D5A4BEDC084AE188D244088621C09B" target="_blank" rel="noopener noreferrer">KCNA</a></p>

Ким Чен Ын на заседании второго дня IV Пленума ЦК ТПК восьмого созыва © KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын удивил всех своим внешним видом, выступая на заседании центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). На фотографиях, опубликованных Центральным телеграфным агентством (ЦТАК), северокорейский лидер предстал перед публикой заметно похудевшим, сообщает Daily Mail.

По сравнению со снимками прошлых лет 37-летний лидер сбросил несколько килограммов и выглядит значительно меньше, чем раньше.

Ким Чен Ын в 2021-м и 2020-м. Коллаж © LIFE. Фото © KCNA, Getty Images / API / Gamma-Rapho

Ким Чен Ын в 2021-м и 2020-м. Коллаж © LIFE. Фото © KCNA, Getty Images / API / Gamma-Rapho

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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