Заметно похудевший Ким Чен Ын удивил британских журналистов

Лидер КНДР Ким Чен Ын удивил всех своим внешним видом, выступая на заседании центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). На фотографиях, опубликованных Центральным телеграфным агентством (ЦТАК), северокорейский лидер предстал перед публикой заметно похудевшим, сообщает Daily Mail.

По сравнению со снимками прошлых лет 37-летний лидер сбросил несколько килограммов и выглядит значительно меньше, чем раньше.

Ким Чен Ын в 2021-м и 2020-м. Коллаж © LIFE. Фото © KCNA, Getty Images / API / Gamma-Rapho