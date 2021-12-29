Заметно похудевший Ким Чен Ын удивил британских журналистов
Северокорейский лидер выступил на заседании центрального комитета Трудовой партии Кореи.
Ким Чен Ын на заседании второго дня IV Пленума ЦК ТПК восьмого созыва © KCNA
Лидер КНДР Ким Чен Ын удивил всех своим внешним видом, выступая на заседании центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). На фотографиях, опубликованных Центральным телеграфным агентством (ЦТАК), северокорейский лидер предстал перед публикой заметно похудевшим, сообщает Daily Mail.
По сравнению со снимками прошлых лет 37-летний лидер сбросил несколько килограммов и выглядит значительно меньше, чем раньше.
Ким Чен Ын в 2021-м и 2020-м. Коллаж © LIFE. Фото © KCNA, Getty Images / API / Gamma-Rapho
Ранее Лайф рассказывал, что временную пропажу Ким Чен Ына объяснили его увлечением дизайном. Именно после этого "отпуска" лидер Северной Кореи вдруг предстал перед публикой изрядно похудевшим.
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