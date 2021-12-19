Журналисты опубликовали доказательства повышения сестры Ким Чен Ына

Сестра руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына возвращает себе политический авторитет после того, как в январе этого года она не вошла в руководящий орган страны. Как передаёт южнокорейское агентство Рёнхап, Ким Ё Чжон вновь стала членом Политбюро.

Во время трансляции церемонии по случаю годовщины смерти предыдущего главы КНДР Ким Чен Ира женщина стояла рядом с первыми лицами страны. Северокорейские СМИ также перечислили её наряду с восемью действующими членами руководящего госоргана. Это стало основанием утверждать, что Ким Ё Чжон вновь стала членом Политбюро или, по крайней мере, заместителем. Официальных комментариев пока не поступало.