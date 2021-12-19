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Журналисты опубликовали доказательства повышения сестры Ким Чен Ына

Ким Ё Чжон, предположительно, заняла пост члена Политбюро или его заместителя.

19 декабря, 10:18
<p>Фото © Wikipedia</p>

Фото © Wikipedia

Сестра руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына возвращает себе политический авторитет после того, как в январе этого года она не вошла в руководящий орган страны. Как передаёт южнокорейское агентство Рёнхап, Ким Ё Чжон вновь стала членом Политбюро.

Во время трансляции церемонии по случаю годовщины смерти предыдущего главы КНДР Ким Чен Ира женщина стояла рядом с первыми лицами страны. Северокорейские СМИ также перечислили её наряду с восемью действующими членами руководящего госоргана. Это стало основанием утверждать, что Ким Ё Чжон вновь стала членом Политбюро или, по крайней мере, заместителем. Официальных комментариев пока не поступало.

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Ранее Лайф писал, что сестра Ким Чен Ына предложила "выдворить" военные силы США, которые периодически способствуют ухудшению отношений между Южной и Северной Кореей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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