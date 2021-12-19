Журналисты опубликовали доказательства повышения сестры Ким Чен Ына
Ким Ё Чжон, предположительно, заняла пост члена Политбюро или его заместителя.
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Сестра руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына возвращает себе политический авторитет после того, как в январе этого года она не вошла в руководящий орган страны. Как передаёт южнокорейское агентство Рёнхап, Ким Ё Чжон вновь стала членом Политбюро.
Во время трансляции церемонии по случаю годовщины смерти предыдущего главы КНДР Ким Чен Ира женщина стояла рядом с первыми лицами страны. Северокорейские СМИ также перечислили её наряду с восемью действующими членами руководящего госоргана. Это стало основанием утверждать, что Ким Ё Чжон вновь стала членом Политбюро или, по крайней мере, заместителем. Официальных комментариев пока не поступало.
Ранее Лайф писал, что сестра Ким Чен Ына предложила "выдворить" военные силы США, которые периодически способствуют ухудшению отношений между Южной и Северной Кореей.
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