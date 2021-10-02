Самый секретный правитель в мире: Как живёт лидер КНДР Ким Чен Ын Ему приписывали проблемы со здоровьем и создание самой зловещей хакерской группировки, его "хоронили" несколько раз, но лидер КНДР по-прежнему живее всех живых. 1 октября, 21:40 6014 6014 Фото © Getty Images / Anthony Kwan

Ким Чен Ын умер

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За последние годы этот заголовок облетел мировые СМИ несколько раз, но ни разу не соответствовал истине. Ким Чен Ына пытались "похоронить" Госдеп, ЦРУ, Белый дом и многие другие, но всякий раз правитель КНДР восставал из мёртвых и появлялся на публике ради очередного заседания партии или испытания новейшего оружия. Он регулярно осуждает США за враждебность к Северной Корее и заявления подкрепляет демонстрацией силы. Недавно ракетные войска КНДР испытали гиперзвуковую ракету на базе собственного носителя "Хвасон-8".

Сколько лет Ким Чен Ыну и почему он похудел?

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Ким Чен Ыну всего 38 лет, и за свою политическую карьеру он уже сделал примерно столько же, сколько все остальные правители КНДР. Одно из качеств, благодаря которым "задорный пухляш" прославился в мире, — животная жестокость. Как сообщают СМИ, в 2013 году он приказал казнить своего дядю за коррупцию и "разгульный образ жизни". Через год по его же приказу казнили его жену, и обвинения были такими же. В 2015 году по его приказу из зенитного орудия расстреляли министра обороны КНДР. Формальная причина — сон на совещании.

Всего за несколько лет он казнил около 25 человек из генералитета и высшего руководства. Казни удалось избежать лишь его сестре. 34-летняя Ким Ё Чжон вошла в Госсовет КНДР и считается правой рукой правителя Северной Кореи. Она некоторое время руководила страной, пока Ким Чен Ын находился на лечении. После курса в специальной больнице он появился на публике сильно похудевшим, и тогда же в прессе появились заметки о его серьёзной болезни. Однако тогда же стало известно, что лидер КНДР сбросил вес из-за подозрения на диабет второго типа.

Причёска Ким Чен Ына

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Молодой лидер КНДР старается быть похожим на своих предков — руководителей КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Он копирует не только их причёски, но и стиль в одежде — правитель Северной Кореи предпочитает мешковатую одежду и носит вещи исключительно неброских цветов. В 2015 году ему неудачно выщипали брови, и новый имидж самого секретного диктатора Азии рассмешил пользователей Интернета. Некоторые СМИ стали задаваться вопросом, был ли расстрелян его стилист или неудачный эксперимент с лицом вождя ему простили.

Правда, из-за новой стрижки в 2021 году его сочли похожим на Аль Пачино, а в Сети теперь полно мемов, где лицо Ким Чен Ына размещено на месте героя фильма "Лицо со шрамом".

Армия КНДР и личная гвардия

Лидер КНДР Ким Чен Ын (в центре) с военнослужащими одного из подразделений десантников во время учений. Фото © ТАСС / EPA / KCNA

Охрана Ким Чен Ына — одна из самых больших тайн современности. Считается, что на всех объектах, где может присутствовать вождь, находится несколько сотен вооружённых охранников. Численность личной гвардии, занятой охраной первого лица государства, составляет около 25 тыс. человек, а служба в ней не только престижна, но и доходна — каждому охраннику положено своё жильё и продовольственный паёк. И это в то время, когда страна находится на грани голода.

Армия КНДР — одна из самых многочисленных в мире. Там служит около 1,3 млн человек. Ещё до того, как отношения с ближайшим соседом начали восстанавливаться, лидеры КНДР говорили, что этого достаточно для захвата Южной Кореи за несколько суток. У КНДР есть подводный флот с баллистическими ракетами, мощная артиллерия и ядерное оружие. Многие эксперты по безопасности считают, что именно из-за него на КНДР до сих пор не нападают США. Удар возмездия с территории Северной Кореи может стереть в порошок ближайших союзников Америки в регионе — Южную Корею и Японию.

Хакеры КНДР

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Считается, что самые серьёзные сетевые атаки последних лет — дело рук личной "кибергвардии" Ким Чен Ына. Эти люди, которые, по слухам, служат в Разведывательном управлении Генштаба Корейской народной армии, получили карт-бланш на любые компьютерные преступления. С каждого взлома они будто бы обязаны отчислять деньги в бюджет КНДР, а за это им обещано покровительство, любая техническая помощь и безопасность, но только в пределах Северной Кореи. В 2020 году они якобы украли со счетов зарубежных банков по крайней мере $300 млн. Эти деньги пошли на финансирование создания ядерного оружия и баллистических ракет, а технологию закупили у контрабандистов из Ирана, Пакистана и Китая.

Хакерская группа Lazarus (так официально называют хакеров из КНДР на Западе) причастна к взлому индийской АЭС, южнокорейских промышленных компаний, американской Boeing, шведской Volvo и даже компании Garmin, у которой из-за "вируса-вымогателя" встали производства по всему миру, а целями группы в 2021 году были криптовалютные биржи и офисы ФБР. В 2014 году они взломали Sony Pictures. По слухам, приказ на атаку Ким Чен Ын отдал из-за фильма "Интервью" с Джеймсом Франко и Сетом Рогеном в главных ролях. Там лидер КНДР предстал в образе бешеного диктатора с кучей денег и неограниченной властью, который любит баскетбол, западное ТВ и пышногрудых чирлидерш.

Машины Ким Чен Ына

Фото © ТАСС / AP / Minh Hoang

Любовь к наземному транспорту передалась Ким Чен Ыну от его деда и отца. Опасаясь покушения, он ездит на переговоры только по земле и почти никогда не покидает страну, разве что для поездок к ближайшим соседям, например в Китай. По слухам, для него на заводе Mercedes-Benz создали специальную версию броневика Pullman, а в его личном пользовании может находиться 12 эксклюзивных суперкаров, включая Chevrolet Camaro, Dodge Viper и дорогие Ferrari. Однако автопарк Ким Чен Ына охраняется не хуже хранилища с ядерным оружием, поэтому заснять хотя бы один автомобиль из этой коллекции до сих пор не удалось. Личное состояние лидера КНДР при этом оценивается в 35–50 млрд долларов, которые хранятся в десяти разных банках и криптовалюте.

Авторы Сергей Андреев