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Ким Чен Ын посетил парад в Пхеньяне, и народ с трудом узнал в привлекательном мужчине лидера КНДР

Глава государства без лишних килограммов выглядел сильно помолодевшим, из-за чего некоторые даже заподозрили подмену.

9 сентября, 16:51
<p>Фото © ТАСС/EPA/KCNA</p>

Фото © ТАСС/EPA/KCNA

Похудевший Ким Чен Ын на параде в Пхеньяне. Видео © Twitter/Jeongmin Kim

В столице КНДР провели парад в честь 73-летия северокорейского государства. Во время праздничного шествия выступил секретарь Трудовой партии Кореи Ли Иль Хван, пообещав "наращивать Народную армию" и поставить "оборонную промышленность на более высокую и модернизированную основу". Прибыл на мероприятие и глава государства Ким Чен Ын, но его с трудом узнали собравшиеся.

Ким Чен Ын в России в 2019 году / На параде в Пхеньяне в 2021-м. Фото © Соцсети

Ким Чен Ын в России в 2019 году / На параде в Пхеньяне в 2021-м. Фото © Соцсети

Северокорейский лидер сильно похудел и сменил имидж, из-за чего выглядел помолодевшим. Глава КНДР прибыл на парад в светлом костюме с галстуком. Видео с Ким Чен Ыном разлетелись по Сети, пользователи отмечали новый образ главы государства и его привлекательность. При этом наиболее подозрительные делились предположениями о возможной подмене политика.

Ранее на фоне похудения Ким Чен Ына в КНДР показали мультик о проблемах полной девочки. Двумя месяцами ранее лидер страны заявил о большом кризисе в Северной Корее. СМИ сообщают о проблемах с пропитанием.

WSJ: КНДР, возможно, возобновила работу реактора по производству плутония

WSJ: КНДР, возможно, возобновила работу реактора по производству плутония

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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