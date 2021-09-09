Ким Чен Ын посетил парад в Пхеньяне, и народ с трудом узнал в привлекательном мужчине лидера КНДР
Глава государства без лишних килограммов выглядел сильно помолодевшим, из-за чего некоторые даже заподозрили подмену.
Фото © ТАСС/EPA/KCNA
Похудевший Ким Чен Ын на параде в Пхеньяне. Видео © Twitter/Jeongmin Kim
В столице КНДР провели парад в честь 73-летия северокорейского государства. Во время праздничного шествия выступил секретарь Трудовой партии Кореи Ли Иль Хван, пообещав "наращивать Народную армию" и поставить "оборонную промышленность на более высокую и модернизированную основу". Прибыл на мероприятие и глава государства Ким Чен Ын, но его с трудом узнали собравшиеся.
Ким Чен Ын в России в 2019 году / На параде в Пхеньяне в 2021-м. Фото © Соцсети
Северокорейский лидер сильно похудел и сменил имидж, из-за чего выглядел помолодевшим. Глава КНДР прибыл на парад в светлом костюме с галстуком. Видео с Ким Чен Ыном разлетелись по Сети, пользователи отмечали новый образ главы государства и его привлекательность. При этом наиболее подозрительные делились предположениями о возможной подмене политика.
Ранее на фоне похудения Ким Чен Ына в КНДР показали мультик о проблемах полной девочки. Двумя месяцами ранее лидер страны заявил о большом кризисе в Северной Корее. СМИ сообщают о проблемах с пропитанием.
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