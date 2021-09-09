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На Кубани пятилетнего ребёнка с синдромом Дауна не пустили на аттракцион

В администрации парка отдыха объяснили, что запрет на основании медицинских показаний или соображений безопасности не является дискриминацией.

9 сентября, 16:41

В Краснодарском крае 5-летнего ребёнка с синдромом Дауна не пустили на аттракцион. Видео © Kub Mash

В Геленджике пятилетнего ребёнка с синдромом Дауна не пустили на аттракцион. После того как видеозапись инцидента появилась в Сети, прокуратура Краснодарского края начала проверку.

По данным Kub Mash, жительница Москвы приехала со своим сыном на отдых к Чёрному морю. Когда они вышли погулять на набережную, ребёнок увидел аттракцион "Весёлые горки" и попросил маму прокатиться. Однако на входе у них возникли проблемы. Контролёр не пропустила мальчика, ссылаясь на то, что он не может говорить и "у него синдром". По её словам, таким детям нельзя на горки даже с родителями. Возмущённая таким отношением мать намерена написать претензию в мэрию.

Администрация парка отдыха объяснила свой отказ соблюдением норм ГОСТа о безопасности на аттракционах, согласно которым "если очевидно, что некоторые посетители из-за своих физических данных могут подвергнуться опасности при пользовании конкретными аттракционами, то их не следует допускать на эти аттракционы". Там отметили, что запрет на пользование аттракционом на основании медицинских показаний или соображений безопасности не является дискриминацией.

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Ранее Лайф писал о том, как программиста с ДЦП Ивана Бакаидова пытались выгнать из маршрутки в Петербурге. Водитель требовал, чтобы необычный пассажир покинул салон на ближайшем светофоре, несмотря на ливень.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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