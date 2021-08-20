На владельца аквапарка, куда не пустили мальчика-аутиста, завели дело

В Волгоградской области возбудили административное дело в отношении владельца аквапарка в Волжском, куда не пустили ребёнка-аутиста с семьёй. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Отмечается, что административное дело возбуждено по статье "Отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом". Итоги административного расследования управления пресс-служба сообщит позже.

"Указанные действия индивидуального предпринимателя содержат в себе признаки нарушения законодательства РФ, запрещающего отказывать гражданам в заключении публичного договора при наличии такой возможности", — говорится в сообщении.

Ранее директор развлекательного комплекса объяснил, что мальчика с особенностями развития не пустили в аквапарк, чтобы обезопасить его самого и других детей. В качестве компенсации семье планировали предложить бесплатное посещение отдельного домика с бассейном.