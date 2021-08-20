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    На владельца аквапарка, куда не пустили мальчика-аутиста, завели дело

    Об итогах административного расследования управления Роспотребнадзора пресс-служба сообщит позже.

    20 августа, 13:36
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    В Волгоградской области возбудили административное дело в отношении владельца аквапарка в Волжском, куда не пустили ребёнка-аутиста с семьёй. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

    Отмечается, что административное дело возбуждено по статье "Отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом". Итоги административного расследования управления пресс-служба сообщит позже.

    "Указанные действия индивидуального предпринимателя содержат в себе признаки нарушения законодательства РФ, запрещающего отказывать гражданам в заключении публичного договора при наличии такой возможности", — говорится в сообщении.

    В аквапарке в Волжском нашли странное объяснение отказу пустить мальчика-аутиста

    В аквапарке в Волжском нашли странное объяснение отказу пустить мальчика-аутиста

    Ранее директор развлекательного комплекса объяснил, что мальчика с особенностями развития не пустили в аквапарк, чтобы обезопасить его самого и других детей. В качестве компенсации семье планировали предложить бесплатное посещение отдельного домика с бассейном.

    Напомним, что история произошла в начале августа с молодой семьёй, которая специально приехала в Волжский из Астрахани, чтобы отдохнуть со своими детьми в аквапарке. На входе охранник преградил им путь и сказал, что пройти могут все, кроме ребёнка-аутиста. Семье пришлось уехать. Отец и мать решили продолжить отстаивать права детей-инвалидов — теперь уже официально.

    Авторы
    Светлана Оперук
    Светлана Оперук

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