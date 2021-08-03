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Директор аквапарка объяснил, что мальчика-аутиста не пустили внутрь "ради его же безопасности"

В качестве компенсации семье хотят предложить бесплатное посещение отдельного домика с бассейном.

3 августа, 15:21

Фото © Pexels

Директор аквапарка "ХХI век" в городе Волжском Волгоградской области Григорий Газарян заявил, что ребёнка-аутиста решили не пускать, чтобы обезопасить его самого и других детей. Газарян считает, что всё было сделано правильно.

По словам директора, движения мальчика были неконтролируемыми, он якобы мог сбить какого-нибудь ребёнка в аквапарке и тогда "всё закончилось бы плачевно". К тому же, отмечает Газарян, внутри везде уложена плитка и это только увеличивает риски. Он сказал, что просил управляющего предложить семье бесплатный гостиничный номер, чтобы кто-то мог оставаться с ребёнком-инвалидом, пока остальные наслаждаются отдыхом, но сотрудник растерялся при виде камер и забыл сообщить об этом. Директор рассказал, что в качестве компенсации за недопонимание намерен предложить семье бесплатное посещение отдельного домика с бассейном, который находится на территории аквапарка.

А вот детский омбудсмен Волгоградской области считает, что оснований для отказа в посещении аквапарка семье с ребёнком-аутистом не было.

"Семья самостоятельно оценивает возможности, реакцию ребёнка. Он под надзором родителей. Я полагаю, что оснований для отказа им в посещении аквапарка не было. Правоохранительные органы в любом случае дадут оценку этой истории", рассказала Нина Болдырева РИА "Новости".

В аквапарке в Волжском нашли странное объяснение отказу пустить мальчика-аутиста

В аквапарке в Волжском нашли странное объяснение отказу пустить мальчика-аутиста

Она отметила, что намерена отправить запрос в Роспотребнадзор по поводу правил посещения аквапарка "ХХI век". На официальном сайте Прокуратуры Волгоградской области сообщается, что в отношении аквапарка организована надзорная проверка, в ходе которой будет установлено, насколько правомерным было решение его администрации.

Напомним, что история произошла накануне с молодой семьёй, которая специально приехала в Волжский из Астрахани, чтобы отдохнуть со своими детьми в аквапарке. На входе охранник преградил им путь и сказал, что пройти могут все, кроме ребёнка-аутиста. Семье пришлось уехать. Отец и мать решили продолжить отстаивать права детей-инвалидов — теперь уже официально.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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