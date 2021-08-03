НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Школьница, заявившая о нападении со шприцем, могла отравиться "угощением" случайного знакомого

24-летний парень рассказал правоохранителям, что познакомился с девушкой на улице и они разговорились.

3 августа, 15:14

Лайфу стали известны новые подробности странного инцидента о "нападении со шприцем" на московскую школьницу. Наш источник выяснил, что запрещённое вещество 15-летней девушке мог предложить случайный знакомый — тот самый, с которым её заметили в магазине за шесть часов до госпитализации.

24-летний парень рассказал правоохранителям, что познакомился со школьницей на улице, они разговорились и пошли в магазин, а потом вернулись в парк. Там парочка и сидела, когда новый знакомый угостил девочку лекарством, которое иногда используют не по прямому назначению. По словам парня, прервали его беседу с девушкой неизвестные, которые стали кричать: "Держи его!" Молодой человек якобы испугался и убежал, а девочка осталась на месте. С парнем беседуют следователи.

Школьница, заявившая о нападении со шприцем, попала на камеры с неизвестным спутником

Школьница, заявившая о нападении со шприцем, попала на камеры с неизвестным спутником

Напомним, инцидент произошёл 2 августа. Со слов пострадавшей, прохожий напал на неё и вколол ей неизвестное вещество. Ночью 3 августа подростка забрали в больницу на скорой с диагнозом "острое отравление". Следователи считают, что девочка могла выдумать эту историю, чтобы скрыть, что она сама попробовала запрещённое вещество, от которого ей и стало плохо.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Собянин утвердил проект строительства высокоскоростной железной дороги до Петербурга

сегодня в 18:11

Школьница, заявившая о нападении со шприцем, попала на камеры с неизвестным спутником

сегодня в 13:33

В полиции США не подтвердили информацию о гибели полицейского при стрельбе у Пентагона

сегодня в 19:25

Головин сделал голевой пас в победном для "Монако" матче отбора ЛЧ против "Спарты"

сегодня в 19:55

NI назвал российский танк "Армата" убийцей, способным противостоять НАТО

сегодня в 19:45

Новости партнеров

Layer 1