Школьница, заявившая о нападении со шприцем, могла отравиться "угощением" случайного знакомого

Лайфу стали известны новые подробности странного инцидента о "нападении со шприцем" на московскую школьницу. Наш источник выяснил, что запрещённое вещество 15-летней девушке мог предложить случайный знакомый — тот самый, с которым её заметили в магазине за шесть часов до госпитализации.

24-летний парень рассказал правоохранителям, что познакомился со школьницей на улице, они разговорились и пошли в магазин, а потом вернулись в парк. Там парочка и сидела, когда новый знакомый угостил девочку лекарством, которое иногда используют не по прямому назначению. По словам парня, прервали его беседу с девушкой неизвестные, которые стали кричать: "Держи его!" Молодой человек якобы испугался и убежал, а девочка осталась на месте. С парнем беседуют следователи.