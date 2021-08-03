Школьница, заявившая о нападении со шприцем, попала на камеры с неизвестным спутником
Девушку привезли в больницу с отравлением ночью 3 августа, а за шесть часов до этого она заходила в магазин с неким парнем.
Школьница, заявившая о нападении со шприцем, попала на камеры с неизвестным спутником. Видео © LIFE
15-летняя москвичка, которая заявила о нападении неизвестного со шприцем, попала на камеры за шесть часов до "инцидента". Вместе с ней был неизвестный спутник. Как сообщил Лайфу источник, молодого человека уже нашли и везут на беседу в отдел, однако пока не понятно, причастен ли он к истории с "нападением" или нет.
Также нам стало известно, что правоохранители ещё не опросили пострадавшую, так как её отец запретил беседовать с девочкой без его присутствия.
Напомним, инцидент произошёл 2 августа. Со слов пострадавшей, прохожий напал на неё и вколол ей неизвестное вещество. Ночью 3 августа подростка забрали в больницу на скорой с диагнозом "острое отравление". Следователи считают, что девочка могла выдумать эту историю, чтобы скрыть, что она сама попробовала запрещённое вещество, от которого ей и стало плохо.
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