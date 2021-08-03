Школьница, заявившая о нападении со шприцем, попала на камеры с неизвестным спутником. Видео © LIFE

15-летняя москвичка, которая заявила о нападении неизвестного со шприцем, попала на камеры за шесть часов до "инцидента". Вместе с ней был неизвестный спутник. Как сообщил Лайфу источник, молодого человека уже нашли и везут на беседу в отдел, однако пока не понятно, причастен ли он к истории с "нападением" или нет.

Также нам стало известно, что правоохранители ещё не опросили пострадавшую, так как её отец запретил беседовать с девочкой без его присутствия.