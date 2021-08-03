Саратовского полицейского задержали за изнасилование во время "профилактической беседы"

В Саратове задержали сотрудника полиции, подозреваемого в изнасиловании 18-летней девушки прямо в отделе. Защита лейтенанта не согласна с задержанием и отрицает причастность мужчины к инциденту.

"Мой подзащитный задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрошен в качестве подозреваемого. Сейчас он находится в медучреждении. Его охраняют по месту прохождения лечения. Наша позиция однозначная: данное преступление он не совершал", — сказал адвокат полицейского Илья Курапов в беседе с ИА "Взгляд-инфо".

Адвокат уточнил, что его подзащитный ранее не был знаком с потерпевшей. В полиции он служит с 2016 года. Курапов уточнил, что на службе лейтенант был на хорошем счету, кроме того, человек он семейный, есть жена и малолетний ребёнок, в связи с чем защита не согласна с задержанием. Однако пока следствие не заявило ходатайство об избрании ему меры пресечения.

"Мы предполагаем, что будет такое ходатайство. Но мы надеемся, что мера пресечения не будет связана с заключением под стражу. Наличие малолетнего ребёнка и положительные характеристики, я думаю, позволяют избрать более мягкую меру. Мы со следствием сотрудничаем, отвечаем на вопросы, объясняем свои действия, но при этом признавать то, чего не совершали, конечно, не готовы", — сказал адвокат.