Саратовского полицейского задержали за изнасилование во время "профилактической беседы"
По словам адвоката, на службе мужчину характеризуют положительно, к тому же у него есть жена и ребёнок.
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В Саратове задержали сотрудника полиции, подозреваемого в изнасиловании 18-летней девушки прямо в отделе. Защита лейтенанта не согласна с задержанием и отрицает причастность мужчины к инциденту.
"Мой подзащитный задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрошен в качестве подозреваемого. Сейчас он находится в медучреждении. Его охраняют по месту прохождения лечения. Наша позиция однозначная: данное преступление он не совершал", — сказал адвокат полицейского Илья Курапов в беседе с ИА "Взгляд-инфо".
Адвокат уточнил, что его подзащитный ранее не был знаком с потерпевшей. В полиции он служит с 2016 года. Курапов уточнил, что на службе лейтенант был на хорошем счету, кроме того, человек он семейный, есть жена и малолетний ребёнок, в связи с чем защита не согласна с задержанием. Однако пока следствие не заявило ходатайство об избрании ему меры пресечения.
"Мы предполагаем, что будет такое ходатайство. Но мы надеемся, что мера пресечения не будет связана с заключением под стражу. Наличие малолетнего ребёнка и положительные характеристики, я думаю, позволяют избрать более мягкую меру. Мы со следствием сотрудничаем, отвечаем на вопросы, объясняем свои действия, но при этом признавать то, чего не совершали, конечно, не готовы", — сказал адвокат.
Ранее об этой истории писал Лайф. 18-летняя жительница Саратова пожаловалась в полицию на сотрудника правоохранительных органов. По словам девушки, он избил и изнасиловал её прямо в кабинете для задержанных. Изучив записи с камер, следователи увидели, что девушка действительно была в отделении, а в мусорном ведре был обнаружен использованный презерватив.
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