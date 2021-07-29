Россиянка обвинила полицейского в изнасиловании во время "профилактической беседы"

18-летняя жительница Саратова Лариса (имя изменено) пожаловалась в полицию на сотрудника правоохранительных органов. По словам девушки, он избил и изнасиловал её прямо в кабинете для задержанных. Пострадавшая считает, что к инциденту причастна её подруга. Об этом Лайфу сообщил источник.

20 июня Лариса поссорилась с подругой. Девушка считает, что та нажаловалась мужу и попросила решить проблему. "Заботливый" супруг поднял связи и обратился к приятелю-полицейскому. 33-летний лейтенант предложил уладить конфликт с помощью профилактической беседы и вызвал Ларису в кабинет для задержанных, не оборудованный видеонаблюдением. В журнал учёта доставленных и журнал учёта посетителей лейтенант девушку не внёс.

Что происходило в кабинете, теперь предстоит выяснить следователям, но Лариса утверждает, что полицейский избил её и изнасиловал. По результатам судебно-медицинской экспертизы у девушки нашли ушибы тела и конечностей. Изучив записи с камер, следователи увидели, что Лариса действительно была в отделе, а в мусорном ведре был обнаружен использованный презерватив, который направили на экспертизу.