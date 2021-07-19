Двое пермяков изнасиловали девушку и удерживали её в погребе

Правоохранители возбудили несколько уголовных дел в отношении двух жителей города Очёра Пермского края. Как сообщили в региональном управлении СКР, их подозревают в избиении и изнасиловании девушки, которую они несколько часов удерживали в погребе частного дома.

"По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение", — уточнили в СК.

По данным следствия, в июле текущего года подозреваемые, находясь в нетрезвом состоянии, "под надуманным предлогом" заманили к себе в дом девушку. Там они избили и под угрозой убийства изнасиловали её. После этого злоумышленники заперли голую жертву в погребе, периодически вызволяя её для сексуальных утех. Потерпевшей удалось сбежать уже ночью после того, как насильники легли спать. Из погреба девушку вызволил собутыльник подозреваемых.

Сейчас правоохранители проводят комплекс необходимых мер для расследования случившегося. Отмечается, что за перечисленные преступления фигурантам может грозить до 15 лет лишения свободы.