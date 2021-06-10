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В Москве вооружённый ножом мужчина изнасиловал двух студенток

Нападение произошло вечером 9 июня. Злоумышленника разыскивают.

10 июня, 17:20
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В Москве было заведено уголовное дело по факту изнасилования мужчиной двух студенток. Для того чтобы склонить девушек к половой близости, мужчина угрожал им ножом. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по столице.

"Вечером 9 июня 2021 года неустановленное следствием лицо, находясь в лесном массиве на пересечении Пермской и Лосиноостровской улиц в городе Москве, угрожая предметом, похожим на нож, совершил изнасилование двух жительниц столицы", — говорится в сообщении.

В данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, и устанавливается лицо, причастное к совершению преступления. Сообщается, что после совершения злодеяния неизвестный быстро скрылся.

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Подростка отправили в колонию на девять лет за изнасилование и убийство девятилетней россиянки

Ранее на Алтае возбудили уголовное дело после изнасилования школьницы сверстницами в заброшенном здании. Происходящее подростки снимали на видео, а после отправили ролик матери пострадавшей. Родительница обратилась в правоохранительные органы.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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