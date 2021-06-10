В Москве вооружённый ножом мужчина изнасиловал двух студенток

В Москве было заведено уголовное дело по факту изнасилования мужчиной двух студенток. Для того чтобы склонить девушек к половой близости, мужчина угрожал им ножом. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по столице.

"Вечером 9 июня 2021 года неустановленное следствием лицо, находясь в лесном массиве на пересечении Пермской и Лосиноостровской улиц в городе Москве, угрожая предметом, похожим на нож, совершил изнасилование двух жительниц столицы", — говорится в сообщении.

В данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, и устанавливается лицо, причастное к совершению преступления. Сообщается, что после совершения злодеяния неизвестный быстро скрылся.