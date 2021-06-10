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Гендиректор "Медузы" опровергла информацию о закрытии издания

Подобная информация просочилась в СМИ после якобы состоявшегося интервью Тимченко на радиостанции "Голос Америки".

10 июня, 17:14
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Генеральный директор признанного в России иноагентом издания "Медуза"* Галина Тимченко опровергла информацию о его закрытии. Об этом она заявила в разговоре с Ura.ru, комментируя сообщения СМИ о том, что она якобы в интервью радиостанции "Голос Америки"* упомянула о ликвидации издания.

"Я не давала интервью "Голосу Америки". Полностью опровергаю эти слова", — сказала Тимченко.

Суд не стал исключать "Медузу" из списка СМИ-иноагентов

Суд не стал исключать "Медузу" из списка СМИ-иноагентов

Ранее стало известно, что деловое интернет-издание VTimes*, недавно пополнившее список СМИ-иноагентов, прекращает свою деятельность. Как сообщило руководство редакции, рекламодатели и партнёры не понимают, как сотрудничать со СМИ со статусом "иноагент", а спикеры опасаются давать комментарии.

* Внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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