Гендиректор "Медузы" опровергла информацию о закрытии издания
Подобная информация просочилась в СМИ после якобы состоявшегося интервью Тимченко на радиостанции "Голос Америки".
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Генеральный директор признанного в России иноагентом издания "Медуза"* Галина Тимченко опровергла информацию о его закрытии. Об этом она заявила в разговоре с Ura.ru, комментируя сообщения СМИ о том, что она якобы в интервью радиостанции "Голос Америки"* упомянула о ликвидации издания.
"Я не давала интервью "Голосу Америки". Полностью опровергаю эти слова", — сказала Тимченко.
Ранее стало известно, что деловое интернет-издание VTimes*, недавно пополнившее список СМИ-иноагентов, прекращает свою деятельность. Как сообщило руководство редакции, рекламодатели и партнёры не понимают, как сотрудничать со СМИ со статусом "иноагент", а спикеры опасаются давать комментарии.
* Внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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