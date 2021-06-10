Гендиректор "Медузы" опровергла информацию о закрытии издания

Генеральный директор признанного в России иноагентом издания "Медуза"* Галина Тимченко опровергла информацию о его закрытии. Об этом она заявила в разговоре с Ura.ru, комментируя сообщения СМИ о том, что она якобы в интервью радиостанции "Голос Америки"* упомянула о ликвидации издания.