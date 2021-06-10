Автоэксперт оценил идею о частично добровольном техосмотре

Автоэксперт Владимир Бахарев назвал предложение о частично добровольном техосмотре попыткой пойти навстречу автолюбителям и позволить им соблюдать нормы безопасности без дамоклова меча в виде штрафов. Однако пока к этой инициативе есть много вопросов.

Так, если за состоянием нового авто должны следить официальные дилеры, то пока не до конца понятно, кто будет контролировать "дедушкины машины".

"Если же это "дедушкина машина", то тут всё равно потребуется какой-то контроль. Посмотрите вокруг — молодые ребята, только получившие права, скупают старые "вёдра", которые точно не соответствуют нормам безопасности. Может быть, это (инициатива) попытка пойти навстречу здравому смыслу и позволить обществу соблюдать нормы безопасности без дамоклова меча в виде штрафов", — рассказал "Звезде" эксперт.

Бахарев также не уверен, что отказ от обязательного ТО снизит число ДТП, ведь большинство аварий случается из-за человеческого фактора, а не из-за технических неполадок.