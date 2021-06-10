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Опубликовано 10 июня 2021, 11:24

Россиян предупредили об изменениях в правилах оформления ОСАГО

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Поправки уже рассмотрели в Минтрансе, Минфине, ЦБ и МВД РФ.

В Госдуме планируется в окончательном чтении рассмотреть поправки, согласно которым автомобилистов освободят от необходимости предъявлять диагностическую карту по итогам ТО для оформления полиса ОСАГО. Заседание состоится 15 июня. А вступить в силу законопроект может уже 22 августа.

Как пишет "Коммерсант", данное предложение исходило от Российского союза автостраховщиков в начале года. Депутат Алексей Изотов рассказал изданию, что так называемого кулуарного принятия поправок не было. Их вынесли на обсуждение на профильном комитете, согласовали с Минтрансом, Минфином, ЦБ, МВД, они поддержаны правительством. Собеседник издания при этом уточнил, что все диагностические карты, выданные до 1 февраля 2021 года, автоматически продлены до 1 октября.

В России вступили в силу новые правила покупки полиса ОСАГО
В России вступили в силу новые правила покупки полиса ОСАГО

Ранее Лайф писал, что у россиян возникли масштабные проблемы при оформлении ОСАГО. А ещё в октябре прошлого года автовладельцам была предоставлена возможность приобретать полисы ОСАГО не только через официальные сайты страховых компаний, но и через маркетплейс.

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Алексей Дёмин
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