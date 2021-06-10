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Три футболиста покинут расположение сборной России перед стартом Евро-2020

В четверг национальная команда вылетит в Санкт-Петербург, где 12 июня стартует на чемпионате Европы матчем с Бельгией.

10 июня, 08:23
<p>Андрей Лунёв. Фото © Станислав Красильников / ТАСС</p>

Андрей Лунёв. Фото © Станислав Красильников / ТАСС

Вратарь Андрей Лунёв, а также защитники Илья Самошников и Роман Евгеньев сегодня покинут расположение сборной России. Об этом сообщается в телеграм-канале национальной команды.

"Сегодня перед вылетом сборной России в Санкт-Петербург расположение команды покинут Андрей Лунёв, Илья Самошников и Роман Евгеньев. Таким образом, заявка сборной России на Евро-2020, обнародованная 2 июня, изменений не претерпела", — говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Футболисты не вошли в окончательную заявку на турнир, но по регламенту тренерский штаб имел право внести их в состав в случае травм других игроков. В связи с этим Лунёв, Самошников и Евгеньев до последнего времени тренировались вместе со сборной на подмосковной базе в Новогорске.

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Свой первый матч на Евро-2020 команда Станислава Черчесова проведёт в субботу, 12 июня. Их соперником будет сборная Бельгии. Игра состоится в Санкт-Петербурге. Начало в 22:00 по московскому времени.

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Вместе с россиянами и бельгийцами в группе B также сыграют сборные Дании и Финляндии. В плей-офф выйдут две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре из шести сборных, занявших третье место.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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