Три футболиста покинут расположение сборной России перед стартом Евро-2020

Вратарь Андрей Лунёв, а также защитники Илья Самошников и Роман Евгеньев сегодня покинут расположение сборной России. Об этом сообщается в телеграм-канале национальной команды.

"Сегодня перед вылетом сборной России в Санкт-Петербург расположение команды покинут Андрей Лунёв, Илья Самошников и Роман Евгеньев. Таким образом, заявка сборной России на Евро-2020, обнародованная 2 июня, изменений не претерпела", — говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Футболисты не вошли в окончательную заявку на турнир, но по регламенту тренерский штаб имел право внести их в состав в случае травм других игроков. В связи с этим Лунёв, Самошников и Евгеньев до последнего времени тренировались вместе со сборной на подмосковной базе в Новогорске.

Свой первый матч на Евро-2020 команда Станислава Черчесова проведёт в субботу, 12 июня. Их соперником будет сборная Бельгии. Игра состоится в Санкт-Петербурге. Начало в 22:00 по московскому времени.