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Любой болельщик знает, что перед каждым крупным турниром встаёт один и тот же вопрос: где достать билет? Нынешний Евро-2020, естественно, не стал исключением. Тем более что Санкт-Петербург получил ещё несколько матчей вдобавок к тем, которые планировались изначально. Ажиотаж вокруг билетов на главные матчи года не мог пройти мимо мошенников и перекупщиков, которые в эти дни активно орудуют в Сети.

Найти заветный билетик в Интернете оказалось не так-то и сложно. Заходишь на условный "Авито", находишь интересующее тебя предложение и дело в шляпе. Не надо нигде регистрироваться, вводить какие-то свои данные. Остаётся лишь встретиться с покупателем, отдать деньги и всё — путь на футбол открыт. Однако тут можно попасть на серьёзную сумму денег либо же вообще лишиться удовольствия наблюдать за игрой вживую.

Героиня нашей истории Анна — ярый болельщик команды Станислава Черчесова. У неё и атрибутика фанатская готова, и настрой боевой, и билеты, купленные ещё до пандемии, были. Правда, с последним из-за переноса турнира пришлось расстаться.

"У нас были билеты куплены ещё в 2019 году, когда началась пандемия, в самом её начале я была уверена: матчи будут! Билеты просто висели в личном кабинете, то есть их не возвращали, ничего не писали, просто перенеслось на непонятное время — и хорошо. Когда в этом году подтвердилось, что будут матчи, мы каждый день заходили, отслеживали, видели наши билеты. Потом стали появляться новости про ограничения стадиона и возвраты билетов. Я говорю: "Вот части людей сейчас билеты вернули, а другим будут продавать — как несправедливо. А наши билеты в силе?" И они заходят в личный кабинет, проверяют и отвечают: "Нет", — рассказала Анна.

Сама девушка признаётся, что после этого искала любые способы попасть на чемпионат. Таких историй, как вы понимаете, немало. Чего не скажешь про количество билетов и свободных мест на стадионе в Петербурге. Как напомнил Лайфу президент Клуба болельщиков сборной России RUSSIA UNITES Эдуард Латыпов, в этом году на турнире не предусмотрены бумажные билеты.

"Билеты поступают в специальное приложение, передача билета происходит электронным образом. Это ещё один барьер для спекулянтов, а с другой стороны — возможность для обмана наивных покупателей. Потому что происходит разрыв между передачей денег и передачей билета", — подчеркнул Латыпов.

Важно отметить, что уход от бумажных билетов привёл к появлению не только спекулянтов, но и настоящих мошенников, ведь в канун Евро появилось множество самых разных поддельных сайтов по продаже заветных билетов. Однако и перекупщики не дремлют. Приобрести билет можно и у них, однако вместо 4,5 тысячи рублей придётся выложить сразу 25. Что интересно, именно у спекулянтов можно найти огромное количество билетов, причём на самые разные игры.

"Спекулянты — это профессиональные люди, у которых налажена система приобретения билетов через подставные фамилии, учётные записи. Само собой, в таком случае билеты дешевле номинала быть не могут. Могут быть такие ситуации, когда какие-то партии билетов от партнёров УЕФА могут поступить на чёрный рынок. Но это партии небольшие. Если вам такое предлагают, то покупать нужно у тех, кому вы доверяете", — добавил Латыпов.

Схема общения с перекупщиками достаточно любопытна. Найти таких на разных сайтах несложно, а дальше всё очень интересно: вы отправляете деньги и ждёте, пока вам придёт билет. Естественно, что может и вовсе ничего не прийти. Цены разные: можно найти за 13 тысяч, можно и за 20 с лишним. Впрочем, передача возможна и при личной встрече. К слову, наша героиня отдала 18 тысяч, хотя по номиналу билеты стоили 50 евро. Билет, к счастью, оказался настоящим, пусть и купленным втридорога.

Не стоит забывать и про спонсоров турнира, у которых имеется некоторое количество билетов на матчи. Перед стартом турнира они активно проводят конкурсы. В одном из таких повезло Анне, и теперь она поедет на матч Россия — Финляндия. Однако здесь нужно надеяться не только на себя, но и на удачу. Да и повезёт, что естественно, лишь единицам.