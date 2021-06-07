Правила игры: Почему УЕФА допустил провокационную форму сборной Украины с силуэтом Крыма на Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу ещё не успел стартовать, а первый скандал уже разгорелся. Сборная Украины презентовала свою игровую форму, на которой изображён силуэт страны. Не забыли включить и Крым, который, как известно, российский. И ладно бы просто презентовали, ещё и УЕФА всё это дело утвердил, а значит, Украина именно в таком комплекте на турнире и выступит, но как же так?

— Сборная Украины выступит на Евро-2020 в новой специальной форме. Её главным атрибутом станет талисман и символ, дорогой сердцу каждого украинца <...> Единственная и неделимая родина с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и деревнями, где главная мелодия национального гимна — мелодия народного века, — написал глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко при презентации формы.

Фото © Facebook / andriy.pavelko

Естественно, российская общественность мимо этого пройти не могла. В Госдуме назвали это провокацией и попыткой политизировать спорт. Все ждали ответа от УЕФА, и утром 7 июня он был получен.

— Форма сборной Украины (и всех других команд) на чемпионате Европы одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки, — заявили в УЕФА.

Как бы странно это ни звучало, но чиновники из Ньона поступили согласно утверждённым правилам. Чтобы убедиться в этом, мы обратились к регламенту Евро-2020, где расписано всё максимально подробно. Отдельного упоминания, что естественно, удостоилась и форма участников. Там нас волнует статья 54.05, которая описывает запреты.

— Все предметы экипировки, которые используются во время финального турнира, должны быть свободны от любой спонсорской рекламы, — говорится в регламенте соревнований.

Вот собственно и всё, что запрещают чиновники из УЕФА. Важно и то, что проект формы любой сборной, неважно когда её презентовали, отправляется в организацию не менее чем за четыре недели перед началом её использования. То есть УЕФА уже давно видел этот комплект и прекрасно знал о силуэте Крыма на футболках украинских футболистов.

Есть, правда, ещё один нюанс. Одно дело — регламент Евро, а совсем другое — правила футбола, утверждённые ФИФА. Там уже запреты сформулированы куда более чётко.

— Экипировка не должна иметь никаких политических, религиозных или персональных слоганов, заявлений или изображений. Игроки не должны показывать нижние майки и подтрусники/трико для демонстрации политических, религиозных, персональных слоганов, заявлений или изображений или любой другой рекламы, кроме логотипа производителя, — говорится в официальных правилах футбола от Международного совета футбольных ассоциаций.

Казалось бы, всё очевидно. Политические слоганы — нельзя. Тут внимание обращает на себя не только карта Украины на футболке, но и надписи "Слава Украине!" и "Героям — слава!". За подобные выкрики, кстати, в 2018 году ФИФА наложила санкции на защитника сборной Хорватии Домагоя Виду. Ему потом пришлось даже извиняться. Однако и тут имеются свои нюансы. Обратимся к пункту "Интерпретация правила".

— В то время как понятия "религиозный" и "личный" определяются относительно легко, определение понятия "политический" менее очевидно, — также говорится в правилах футбола.

У этого тоже имеются свои пояснения, но кажется, что и они к данной ситуации не относятся. Правда, ФИФА настаивает, что при проведении крупных стартов — а Евро-2020, безусловно, относится к таковым — стоит учитывать менталитет соперника и его болельщиков. И здесь мы прекрасно понимаем, что даже при отсутствии очного противостояния Россия и Украина — соперники на чемпионате Европы. Нюанс возможен лишь в том, что правила, утверждённые ФИФА, распространяются на соревнования именно под его эгидой, но к Евро-2020 это не относится.

Понять логику чиновников из УЕФА, а также хитрости регламента крайне сложно. Неужели в Ньоне такой принт на форме считают не более чем элементом экипировки, без каких-либо подтекстов? По мнению первого президента РФС Вячеслава Колоскова, такой комплект формы от украинской команды является провокацией, на что в УЕФА должны были обратить внимание.

— В УЕФА должны понимать, что это чётко и ярко выраженная провокация. Зачем было на форме делать контуры с границами государства и включать туда Крым и Донбасс? С моей точки зрения, УЕФА должен расценить это как политическую провокацию, — отметил Колосков.

Однако он признаёт, что УЕФА не может действовать в соответствии со своими вкусами по отношению к кому-либо и решение организации может опираться лишь на правила. Как бы там ни было, а регламент, который был давно утверждён, говорит о том, что и такая форма может быть.

Впрочем, стоит ли обращать на это внимание? Ведь во главу угла на турнире встаёт его величество футбол, а не экипировка команд и принты на майках или же трусах.

— Правильно сказали в УЕФА: "Какая нам разница, что у них там начертано?" Одни себе радугу рисуют, другие на колене стоят. Это футбол! Обыграете Украину на чемпионате Европы — переспросите, — отметил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" член комитета РФС по этике Андрей Созин.