Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Реал", "Барселону" и "Ювентус" хотят исключить из Лиги чемпионов: почему УЕФА проиграет от своего же решения

Кажется, теперь всё серьёзно. Организация настроена решительно и не собирается обращать внимание на звёздный статус клубов.

2 июня, 12:32
<p>Фото © ТАСС / AP Photo/Fermin Rodriguez, picture alliance / Siu Lau, Italy Photo Press via ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / AP Photo/Fermin Rodriguez, picture alliance / Siu Lau, Italy Photo Press via ZUMA Press

Похоже, война между УЕФА и Суперлигой набирает новые обороты. Если раньше о возможности исключить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из Лиги чемпионов писали лишь в СМИ, то теперь об этом говорят в УЕФА. И не простые работники в коридорах, а генеральный секретарь организации. Вот только выиграют ли от этого решения боссы главной футбольной организации Европы?

В УЕФА уже давно грозились самыми серьёзными санкциями в адрес тех, кто поддержал амбициозный проект, который шёл наперекор классическим Лиге чемпионов и Лиге Европы. Правда, организация предпочитала не называть конкретных мер, а ограничивалась лишь стандартными угрозами. Теперь прорвало Теодороса Теодоридиса, который сказал прессе, что исключение грандов из ЛЧ вполне себе возможно.

В УЕФА сообщили, что могут исключить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из Лиги чемпионов

В УЕФА сообщили, что могут исключить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из Лиги чемпионов

"Если они не соблюдают правила, их могут исключить. Это зависит от них. Следует отметить, что все остальные клубы приняли правила. Я хотел бы кое-что прояснить, потому что было неверное истолкование фактов. Это не будет личным решением президента УЕФА или исполкома УЕФА, это не будет иметь ничего общего с ними. Ни президент, ни я не можем повлиять на работу судебных органов", заявил Теодоридис.

Со стороны кажется, что УЕФА, вопреки всему, просто идёт на принцип — наказать любой ценой. Наверняка найдутся те, кто скажет, что всё правильно и судить нужно по справедливости. Дескать, нарушил — отвечай! И организация по отношению к большим клубам так уже делала, но немного по другому вопросу.

В 2020 году футбольный мир бурлил из-за новостей о том, что УЕФА оставил без еврокубков "Манчестер Сити". У "горожан" нашли целый ряд нарушений правил финансового фейр-плей, что влекло за собой дисквалификацию. Но история получила новый виток развития после того, как "Сити" обратился в Спортивный арбитражный суд и там дисквалификацию отменили.

Эхо Суперлиги: УЕФА очень скоро до неузнаваемости изменит Лигу чемпионов

Эхо Суперлиги: УЕФА очень скоро до неузнаваемости изменит Лигу чемпионов

Сейчас такой поворот не исключён. Тот же Теодоридис ясно дал понять, что, если клубы не будут с таким решением согласны, они вправе пойти в суд. Даже далёкому от футбола человеку понятно, что грандов подобный вердикт УЕФА не устроит. Они хоть и за реформирование футбола, но и Лигой чемпионов жертвовать в нынешних реалиях не собираются. И если же CAS в очередной раз вынесет решение в пользу больших команд, то это будет сильнейший удар по чиновникам из Ньона и целому ряду их заявлений.

Рассмотрим и другую сторону вопроса. Если три эти команды сейчас убрать из Лиги чемпионов, то кто заходит вместо них? "Ювентус" сменит "Наполи" — не самый худший вариант: опытный боец с крепким составом, который весь сезон шёл в зоне ЛЧ и вылетел из неё лишь в последнем туре. "Реал" и "Барсу" заменят "Реал Сосьедад" и "Бетис". Первые в главном клубном турнире Европы бывали, но достаточно давно. Вторые же в группе ЛЧ вообще никогда не были.

Новые имена и команды — ничего плохого. Но ведь очевидно, что для УЕФА это более чем серьёзная потеря денег, которые организация зарабатывает на больших командах. А это то, к слову, на что давила Суперлига: большие команды принесут гораздо более внушительные суммы. Да и представить себе Лигу чемпионов сразу без трёх грандов крайне сложно.

"Для УЕФА все клубы равны, и мы защищаем такие ценности, как уважение и равенство. Если они нарушили правила, им придётся столкнуться с последствиями, установленными независимыми органами", — также отмечал генсек УЕФА Теодоридис.

"Классная встряска функционерам": Баста в беседе с Лайфом оценил распавшуюся Суперлигу

"Классная встряска функционерам": Баста в беседе с Лайфом оценил распавшуюся Суперлигу

Не будем забывать и о болельщиках. Безусловно, фанаты остальных команд такое решение УЕФА будут приветствовать. Ещё бы: минус сразу три претендента на титул. Однако поклонники трёх этих команд во всём мире вряд ли встретят с радостью такое решение. И для имиджа Лиги чемпионов это будет серьёзный удар, причём далеко за пределами Европы. Давно известно, что фанатов "Реала" или "Барселоны" можно встретить и в Азии, и в Латинской Америке, и в США. Да за одних только Месси и Роналду персонально болеет полмира и за каждым их шагом следят!

Впрочем, не стоит бежать вперёди паровоза. Слухов — масса, но решение УЕФА ещё не принял никакого. Не исключено, что клубы просто заставят заплатить внушительный штраф и придумают условное наказание. Однако ясно одно: война между УЕФА и Суперлигой, которая, казалась бы, умерла, набрала очень внушительные обороты, и отступать от заявленных позиций стороны не собираются.

"Либо мы реформируем футбол, либо нам придётся ждать его неминуемого краха", говорилось в заявлении "Реала", "Барсы" и "Ювентуса".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Катар заявил о почти полном завершении подготовки к чемпионату мира по футболу

сегодня в 13:08

Губерниев — о ничейном матче с Польшей: Пока смотреть грустно

сегодня в 12:47

В Дании объяснили решение не пускать российских болельщиков на Евро-2020

сегодня в 10:43

"Рука просто болтается, висит на коже": Москвич обвинил полицейских в том, что они травмировали его во время жесткого задержания

сегодня в 09:14

Больше половины победителей праймериз ЕР не являются членами партии, заявил Путин

сегодня в 13:34

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1