"Реал", "Барселону" и "Ювентус" хотят исключить из Лиги чемпионов: почему УЕФА проиграет от своего же решения

Похоже, война между УЕФА и Суперлигой набирает новые обороты. Если раньше о возможности исключить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из Лиги чемпионов писали лишь в СМИ, то теперь об этом говорят в УЕФА. И не простые работники в коридорах, а генеральный секретарь организации. Вот только выиграют ли от этого решения боссы главной футбольной организации Европы?

В УЕФА уже давно грозились самыми серьёзными санкциями в адрес тех, кто поддержал амбициозный проект, который шёл наперекор классическим Лиге чемпионов и Лиге Европы. Правда, организация предпочитала не называть конкретных мер, а ограничивалась лишь стандартными угрозами. Теперь прорвало Теодороса Теодоридиса, который сказал прессе, что исключение грандов из ЛЧ вполне себе возможно.

"Если они не соблюдают правила, их могут исключить. Это зависит от них. Следует отметить, что все остальные клубы приняли правила. Я хотел бы кое-что прояснить, потому что было неверное истолкование фактов. Это не будет личным решением президента УЕФА или исполкома УЕФА, это не будет иметь ничего общего с ними. Ни президент, ни я не можем повлиять на работу судебных органов", — заявил Теодоридис.

Со стороны кажется, что УЕФА, вопреки всему, просто идёт на принцип — наказать любой ценой. Наверняка найдутся те, кто скажет, что всё правильно и судить нужно по справедливости. Дескать, нарушил — отвечай! И организация по отношению к большим клубам так уже делала, но немного по другому вопросу.

В 2020 году футбольный мир бурлил из-за новостей о том, что УЕФА оставил без еврокубков "Манчестер Сити". У "горожан" нашли целый ряд нарушений правил финансового фейр-плей, что влекло за собой дисквалификацию. Но история получила новый виток развития после того, как "Сити" обратился в Спортивный арбитражный суд и там дисквалификацию отменили.

Сейчас такой поворот не исключён. Тот же Теодоридис ясно дал понять, что, если клубы не будут с таким решением согласны, они вправе пойти в суд. Даже далёкому от футбола человеку понятно, что грандов подобный вердикт УЕФА не устроит. Они хоть и за реформирование футбола, но и Лигой чемпионов жертвовать в нынешних реалиях не собираются. И если же CAS в очередной раз вынесет решение в пользу больших команд, то это будет сильнейший удар по чиновникам из Ньона и целому ряду их заявлений.

Рассмотрим и другую сторону вопроса. Если три эти команды сейчас убрать из Лиги чемпионов, то кто заходит вместо них? "Ювентус" сменит "Наполи" — не самый худший вариант: опытный боец с крепким составом, который весь сезон шёл в зоне ЛЧ и вылетел из неё лишь в последнем туре. "Реал" и "Барсу" заменят "Реал Сосьедад" и "Бетис". Первые в главном клубном турнире Европы бывали, но достаточно давно. Вторые же в группе ЛЧ вообще никогда не были.

Новые имена и команды — ничего плохого. Но ведь очевидно, что для УЕФА это более чем серьёзная потеря денег, которые организация зарабатывает на больших командах. А это то, к слову, на что давила Суперлига: большие команды принесут гораздо более внушительные суммы. Да и представить себе Лигу чемпионов сразу без трёх грандов крайне сложно.

"Для УЕФА все клубы равны, и мы защищаем такие ценности, как уважение и равенство. Если они нарушили правила, им придётся столкнуться с последствиями, установленными независимыми органами", — также отмечал генсек УЕФА Теодоридис.

Не будем забывать и о болельщиках. Безусловно, фанаты остальных команд такое решение УЕФА будут приветствовать. Ещё бы: минус сразу три претендента на титул. Однако поклонники трёх этих команд во всём мире вряд ли встретят с радостью такое решение. И для имиджа Лиги чемпионов это будет серьёзный удар, причём далеко за пределами Европы. Давно известно, что фанатов "Реала" или "Барселоны" можно встретить и в Азии, и в Латинской Америке, и в США. Да за одних только Месси и Роналду персонально болеет полмира и за каждым их шагом следят!

Впрочем, не стоит бежать вперёди паровоза. Слухов — масса, но решение УЕФА ещё не принял никакого. Не исключено, что клубы просто заставят заплатить внушительный штраф и придумают условное наказание. Однако ясно одно: война между УЕФА и Суперлигой, которая, казалась бы, умерла, набрала очень внушительные обороты, и отступать от заявленных позиций стороны не собираются.