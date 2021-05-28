Эхо Суперлиги: УЕФА очень скоро до неузнаваемости изменит Лигу чемпионов

В европейском футболе, будем откровенны, давно назрели определённые изменения. Об этом активно трубили из каждого утюга в период становления и резкого падения Суперлиги. Команды жаловались, что мало денег и много матчей. УЕФА, кажется, это всё услышал и реформы подготовил. Но вот о том ли они?

Правило выездного гола

Уверены, большая часть наших читателей ещё даже не родилась, когда оно было придумано. И ведь тогда это было необходимостью, так как судьбу серии решали или переигровки, или вовсе монетки, которые подбрасывали вверх. Теперь же при равном счёте гол в гостях ценится больше — просто и понятно.

Но справедливость такого правила была поставлена под сомнение давно. К примеру, в ЛЧ 2003 года "Интер" и "Милан" встречались между собой в плей-офф. И "россонери" смогли пройти дальше благодаря голу в гостях. Но вот нюанс: команды-то играют на одном стадионе. Или же история с матчем "Челси" и "Барселоны", где Иньеста забил уже в добавленное время, а ещё позже судья не назначил пенальти за игру рукой у Это'о. Вся Британия в тот день выучила имя арбитра Эвребё. Но суть в том, что всё тоже решили голы в гостях.

Теперь же их хотят вообще убрать. Если ещё полтора месяца назад речь шла о частичной отмене, то сегодня уже о полной. Как пишет The Times со ссылкой на источники, если клубы поддержат УЕФА в этом вопросе, то дальше будет идти разработка правил. Ожидается, что в силу изменения вступят в 2024 году. К слову, команды-то, скорее всего, не будут против такого. Особенно после ковидных матчей на нейтральных полях и без болельщиков.

Лайф пообщался с известным российским футболистом Дмитрием Булыкиным, которому немало довелось поиграть и в Европе. Спортсмен уверен, что подобная реформа, которую предлагает УЕФА, не особо сможет что-либо изменить в современном футболе.

"Я думаю, будет тяжело договариваться с телевизионщиками, которым с учётом правила удобнее составлять сетку. Будет жёсткое обсуждение, но мало что оно поменяет", — подчеркнул Булыкин.

"Неделя чемпионов"

Ещё одно новшество — "финал четырёх" (по типу баскетбольной Евролиги). Только представьте себе, что уже через несколько лет, начиная с полуфинала, всё будет решаться в одном матче. Да ещё и локация для всего этого будет одна. Иными словами, шансов для камбэка у команд не будет.

Вообще, как пишет The New York Times, идея куда более глобальная. Так называемая неделя чемпионов будет включать в себя концерты, матчи легенд футбола, финал Юношеской лиги УЕФА и много чего ещё. Вишенка на торте — решающая игра главного клубного турнира Европы. Звучит очень интересно, не так ли?

Но только не очень понятно, как на это отреагируют команды. Получается, что им в конце сезона нужно будет сыграть два (если выйти в финал) матча за несколько дней. Да ещё и не на родном стадионе, а где-то там, куда отправит УЕФА. А локация может быть любой. Плюс лишь в том, что отсутствие ответного полуфинала разгрузит на один матч тяжёлый календарь клубов.

"Интересная затея. К сожалению, пандемия подтолкнула к этому решению, но я бы всё оставил как есть. Это здорово, когда команды играют и в гостях, и на своём поле, и финал можно провести в какой-то стране", — оценил идею УЕФА Дмитрий Булыкин.

Однако бывший футболист уверен, что как для болельщиков, так и для организаторов подобная "неделя чемпионов" будет очень непростой затеей, даже несмотря на то, что подобный опыт имеется в ряде других видов спорта.

"Как мне видится, система устоялась и зарекомендовала себя, и менять её не стоит. Но сейчас пандемия, ограничения, конечно, сказались. Поэтому и задумались о таком "финале четырёх", — добавил Булыкин.

Есть ещё и финансовая составляющая. Но тут без каких-либо объяснений понятно, что от всех мероприятий и активностей, которые УЕФА придумает в том или ином городе, выиграет только организация. Вряд ли клубы получат что-то сверх и так прописанных призовых.

Дела против участников Суперлиги

Вам это покажется странным, но амбициозный проект ещё не совсем умер. Из него не вышло три клуба — "Реал", "Барселона" и "Ювентус". Под шумок УЕФА за это решил завести на них дисциплинарные дела. И, как пишет испанская пресса, речь может дойти до дисквалификации из Лиги чемпионов. Клубы опубликовали совместное заявление, в котором подобную позицию европейских чиновников осудили и сообщили, что готовы путём диалога обсуждать реформы.

И вот ведь нюанс: Суперлига тоже хотела перемен, но совсем не таких, какие предложили ребята из УЕФА. Там не были против классического формата плей-офф с играми дома и в гостях, лишь хотели ограничить круг участников и сделать меньше матчей, а самое главное — заработать побольше денег в непростое время.