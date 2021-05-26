"Реал", "Барселона" и "Ювентус" осудили УЕФА из-за Суперлиги

Мадридский "Реал", "Барселона" и "Ювентус" выступили с совместным заявлением, в котором осудили политику УЕФА после открытия дела из-за позиции клубов по Суперлиге. Текст опубликован на сайте королевского клуба.

"Барселона", "Ювентус" и "Реал Мадрид" хотят заявить о категорическом неприятии настойчивого принуждения, которое УЕФА применяет к трём самым важным клубам в истории футбола. Такое отношение — это вопиющее нарушение решения судов, которые уже сделали чёткое заявление в адрес УЕФА, советуя воздерживаться от любых действий, которые могли бы наказать клубы, являющиеся учредителями Суперлиги, пока судебное разбирательство продолжается", — говорится в заявлении.

В тексте также отмечается, что открытие дисциплинарных дел является атакой на верховенство закона, которое было "создано гражданами ЕС демократическим путём". Говоря о Суперлиге, клубы отметили, что она создавалась как возможность повысить зрительский интерес к футболу и подарить болельщикам шоу.

Клубы уверены, что УЕФА вместо реформирования футбола лишь ждёт, когда "Реал", "Барса" и "Ювентус" прекратят судебные разбирательства и покинут Суперлигу. Однако команды готовы к диалогу для обсуждения решений, необходимых футболу.

"Либо мы реформируем футбол, либо нам придётся ждать его неминуемого краха", — отмечается в тексте заявления.