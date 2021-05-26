Жена владельца "Спартака" назвала причины ухода из клуба и потроллила "Зенит"

Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала "Спорт-Экспрессу", почему приняла решение выйти из состава Совета директоров клуба.

"Это не публичный демарш, не истерика, а продуманное решение. В клубе и в Совете директоров были известны мои намерения и причины. Я их подтвердила ещё 17 мая, но не хотелось перебивать инфоповодом прощание с Тедеско, потому что если в "Спартаке" увольняется даже уборщица, это собирает больше кликов, чем чемпионство "Зенита" или снос стадиона "Локомотива", — заявила Салихова.

Она также рассказала, что бывший наставник команды Доменико Тедеско просил не устраивать ему пышных проводов, чтобы не было лишней эмоциональной нагрузки. Хотя сама Салихова хотела, чтобы вместо этого "Спартак" переподписал контракт с немецким тренером.