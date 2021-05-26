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Нападающий "Спартака" Промес поедет на Евро-2020 со сборной Нидерландов

Вне финального списка остался ещё один представитель нашего чемпионата — полузащитник "Краснодара" Тони Вилена.

26 мая, 14:52
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес попал в окончательную заявку сборной Нидерландов на чемпионат Европы по футболу.

Полный список выглядит следующим образом:

  • Вратари: Яспер Силлессен ("Валенсия", Испания), Тим Крул ("Норвич", Англия), Мартен Стекеленбург ("Аякс");
  • Защитники: Патрик ван Анхолт ("Кристал Пэлас", Англия), Натан Аке ("Манчестер Сити", Англия), Дэйли Блинд, Юрриен Тимбер (оба — "Аякс"), Дензел Дюмфрис (ПСВ), Маттейс де Лигт ("Ювентус", Италия), Йоэл Велтман ("Брайтон", Англия), Стефан де Врей ("Интер", Италия), Оуэн Вейндал (АЗ);
  • Полузащитники: Донни ван де Бек ("Манчестер Юнайтед"), Райан Гравенберх, Дэви Классен (оба — "Аякс"), Френки де Йонг ("Барселона", Испания), Тен Копмейнерс (АЗ), Мартен де Рон ("Аталанта", Италия), Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль", Англия);
  • Нападающие: Квинси Промес ("Спартак", Россия), Стивен Бергёйс ("Фейенорд"), Коди Гакпо, Дониэлл Мален (оба — ПСВ), Люк де Йонг ("Севилья", Испания), Мемфис Депай ("Лион", Франция), Ваут Вегхорст ("Вольфсбург", Германия).

Добавим, что в окончательную заявку "оранжевых" не попал полузащитник "Краснодара" Тони Вилена, который ранее был включён в расширенный список.

"Мы должны быть одной семьёй": Промес рассказал, что нужно "Спартаку" для чемпионства

"Мы должны быть одной семьёй": Промес рассказал, что нужно "Спартаку" для чемпионства

Ранее Лайф сообщал о первых потерях в нашей команде: хавбек "Динамо" Арсен Захарян из-за бактериальной ангины не сможет помочь сборной России на Евро-2020.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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