Нападающий "Спартака" Промес поедет на Евро-2020 со сборной Нидерландов
Вне финального списка остался ещё один представитель нашего чемпионата — полузащитник "Краснодара" Тони Вилена.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес попал в окончательную заявку сборной Нидерландов на чемпионат Европы по футболу.
Полный список выглядит следующим образом:
- Вратари: Яспер Силлессен ("Валенсия", Испания), Тим Крул ("Норвич", Англия), Мартен Стекеленбург ("Аякс");
- Защитники: Патрик ван Анхолт ("Кристал Пэлас", Англия), Натан Аке ("Манчестер Сити", Англия), Дэйли Блинд, Юрриен Тимбер (оба — "Аякс"), Дензел Дюмфрис (ПСВ), Маттейс де Лигт ("Ювентус", Италия), Йоэл Велтман ("Брайтон", Англия), Стефан де Врей ("Интер", Италия), Оуэн Вейндал (АЗ);
- Полузащитники: Донни ван де Бек ("Манчестер Юнайтед"), Райан Гравенберх, Дэви Классен (оба — "Аякс"), Френки де Йонг ("Барселона", Испания), Тен Копмейнерс (АЗ), Мартен де Рон ("Аталанта", Италия), Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль", Англия);
- Нападающие: Квинси Промес ("Спартак", Россия), Стивен Бергёйс ("Фейенорд"), Коди Гакпо, Дониэлл Мален (оба — ПСВ), Люк де Йонг ("Севилья", Испания), Мемфис Депай ("Лион", Франция), Ваут Вегхорст ("Вольфсбург", Германия).
Добавим, что в окончательную заявку "оранжевых" не попал полузащитник "Краснодара" Тони Вилена, который ранее был включён в расширенный список.
Ранее Лайф сообщал о первых потерях в нашей команде: хавбек "Динамо" Арсен Захарян из-за бактериальной ангины не сможет помочь сборной России на Евро-2020.
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