"А в чём он лучше?": Соболев заявил, что ему неинтересны сравнения с Дзюбой
Он также рассказал, что вместе с коллегой по нападению они регулярно придумывают всяческие игры и споры, чтобы разнообразить тренировки.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев, Фадеичев Сергей
Форвард сборной России по футболу Александр Соболев заявил журналистам, что устал от постоянных сравнений с Артёмом Дзюбой и они ему неинтересны.
"Устал уже от сравнений с Дзюбой. В чём он лучше? Он забил 20 голов за сезон, он лучший бомбардир. В этом он и лучше, устал слушать, в чём я лучше, а в чём он. Это не моя работа — сравнивать, пусть это сделают другие", — заявил Соболев, сообщает "Чемпионат".
Он также рассказал, что вместе с Дзюбой они постоянно придумывают какие-то споры, чтобы разнообразить регулярные тренировки. Кроме того, нападающий "Спартака" сообщил, что у него сейчас нет никаких предложений по возможному переходу от европейских клубов.
Напомним, сборная России продолжает подготовку к чемпионату Европы по футболу в австрийском Нойштифте. Впереди у нашей команды — товарищеские матчи против Польши и Болгарии. Ранее стало известно, что сыграть на Евро-2020 не сможет полузащитник "Динамо" Арсен Захарян.
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