Круче Месси и Роналду: "Спартак" назвал Соболева одним из лучших форвардов Европы
В своём последнем матче он оформил дубль в ворота "Ростова", который принёс победу красно-белым.
Фото © ФК "Спартак"
Футбольный клуб "Спартак" назвал нападающего Александра Соболева одним из лучших в Европе по количеству минут, которые требуются ему на гол. По этому показателю он смог обойти Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Саша Соболев прямо сейчас один из лучших форвардов Европы в 2021-м по показателю минуты/гол 💥— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 5, 2021
Машина 💪🏻 pic.twitter.com/X2TtCvddjc
В 2021-м у Соболева на один забитый мяч уходит 61 минута. Столько же у нападающего "Баварии" Роберта Левандовского. На минуту больше тратит Лео Месси, а Роналду и вовсе 107 минут. Обошёл Соболев по этому показателю и своего одноклубника Джордана Ларссона.
Добавим, что в своём последнем матче Александр Соболев оформил дубль в ворота "Спартака", что помогло красно-белым одержать победу в непростом матче со счётом 3:2.
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