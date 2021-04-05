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Круче Месси и Роналду: "Спартак" назвал Соболева одним из лучших форвардов Европы

В своём последнем матче он оформил дубль в ворота "Ростова", который принёс победу красно-белым.

5 апреля 2021, 13:26
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Футбольный клуб "Спартак" назвал нападающего Александра Соболева одним из лучших в Европе по количеству минут, которые требуются ему на гол. По этому показателю он смог обойти Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

В 2021-м у Соболева на один забитый мяч уходит 61 минута. Столько же у нападающего "Баварии" Роберта Левандовского. На минуту больше тратит Лео Месси, а Роналду и вовсе 107 минут. Обошёл Соболев по этому показателю и своего одноклубника Джордана Ларссона.

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Добавим, что в своём последнем матче Александр Соболев оформил дубль в ворота "Спартака", что помогло красно-белым одержать победу в непростом матче со счётом 3:2.

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Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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