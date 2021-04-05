Расистский скандал, выходка Неймара и дебют Олича: обзор футбольного Евротура

Первый уик-энд после паузы на матчи сборных подарил миру множество интересных событий и инфоповодов. Одна только наша с вами родная Премьер-лига сколько всего породила. А есть ведь ещё и суперафиши в Англии, Германии, Испании и Италии.

Россия: две отставки и один дебют

Спокойный, где-то солнечный и тёплый, субботний день протекал в мирном русле. Футболисты играли, болельщики поддерживали, иные просто наслаждались выходными. Тишь да гладь. Как вдруг "Краснодар" дома уступает 0:5 "Ахмату" Андрея Талалаева, а "Уфа" сгорает на "ВТБ-арене" со счётом 0:4. И если это были не бомбы, в определённом смысле, то вот дальше точно без них не обошлось: Мурад Мусаев подал в отставку с поста главного тренера "быков", а Рашид Рахимов проследовал в том же направлении из "Уфы". Парадоксально, но оба эти увольнения выглядят логично. У "Краснодара" — глубочайший кризис, начало которого уже и не сыщешь. Уфимцы же просто на всех парах несутся в ФНЛ, что явно не входит в планы команды. Теперь публика перешла в режим ожидания новых имён и соответствующих перемен.

Ещё одно масштабное событие тура состоялось в Саранске: Ивица Олич дебютировал в ЦСКА. Его назначение было окружено множеством слухов и рассуждений, а журналистам пытались помешать снять его приезд на базу команды. Затем и вовсе с тренером долго не могли заключить контракт. Но это всё в прошлом. "Армейцы" удачно съездили в гости к "Тамбову" и забрали важные три очка. Сложно описать какие-то впечатления от футбола Олича, для этого нужно больше времени. Пока что его первый матч запомнится всем очередным рекордом РПЛ: четыре (!) назначенных пенальти. Три из них в ворота хозяев, но лишь два удалось реализовать.

Центральный же матч тура игрался на юге страны — "Ростов" дома принимал "Спартак". Красно-белые набрали очень хороший ход, что и показали во всей красе команде Валерия Карпина. Героем снова стал Александр Соболев, на счету которого оформленный дубль. Удачный вояж в Волгоград получился у "Локомотива". Весной "поезд" Марко Николича идёт без остановок. Вот и с "Ротором" москвичи тормозить не стали и положили три балла в копилку. Важную победу одержал "Рубин" Леонида Слуцкого. Казанцы тоже на хорошем ходу и пытаются всеми силами добраться до еврокубков. Победа над "Сочи" в этом вопросе — важнейший фактор. Ведь Владимир Федотов с командой тоже был бы рад поиграть на международном уровне. В ещё в одном матче "Урал" дома разобрался с тульским "Арсеналом" — 2:0.

Англия: первое поражение Тухеля и разгром "Арсенала"

Лондонские гранды АПЛ очередной тур провалили. "Челси" на родном "Стэмфорд Бридж" получил мощнейшую пощёчину от "Вест Бромвича" — 2:5. Для Томаса Тухеля это первое поражение в его новой команде, и, скажем честно, очень чувствительное. "Арсенал" на севере британской столицы принимал "Ливерпуль", и получилось это тоже неудачно (0:3). Команду Юргена Клоппа в последние недели лихорадило, но здесь всё прошло, как надо. Дубль Жоты и гол Салаха стали приговором для канониров, которые продолжают болтаться в середине таблицы.

По три очка набрал дуэт из Манчестера. И если игра "Сити" вопросов не вызывает, то к "Юнайтеду" их немало. Спасти матч против "Брайтона" подшефные Сульшера смогли лишь в конце — 2:1. Тот самый случай, когда три очка не пахнут. Их соседи куда более удачно съездили к "Лестеру", выиграв 2:0. Эта победа горожан была на руку и "красным дьяволам", которые теперь имеют комфортные +4 от "лис" в турнирной таблице.

Германия: "Баварию" не остановить, "Боруссию" — можно

В Бундеслиге всё привычно. Угадаете с одного раза, кто там лидер? Знаем, что справитесь с этим заданием. Мюнхенская "Бавария" может как угодно играть по ходу сезона, вылетать из кубка и проигрывать не самым сильным командам, но когда надо, соберутся и возьмут своё. Так было и с "Лейпцигом" в эти выходные. Более чем дежурные 1:0 — и Мюнхен отправляется в отрыв.

Зато никуда не уходят беды "Боруссии" из Дортмунда. "Шмели" дома принимали неплохо идущий "Айнтрахт" и упустили ничейный результат в самом конце. Жёлто-чёрным кровь из носу нужна перезагрузка, ведь промежуточное пятое место вряд ли обрадует поклонников. Тем более что оно может легко превратиться в шестое или ещё более низкое.

Италия: Роналду спасает "Ювентус", "Интер" уходит в отрыв

Похоже, на Апеннинах будет новый футбольный король. Вряд ли Андреа Пирло за этот сезон овладел магией или колдовством. Иных способов выиграть Серию А в этом сезоне уже, наверное, и нет. Конечно, можно сказать про необходимость побеждать, но и тут у "Старой синьоры" опять незадача: "Юве" еле-еле спаслись в туринском дерби благодаря голу Роналду и набрали один балл — 2:2.

"Интер" же на всех парах несётся к Скудетто. Команда Антонио Конте без лишних слов и нервов на выезде обыграла "Болонью" и за счёт ничьей "Милана" в матче с "Сампдорией" нарастила свой отрыв. Теперь он составляет целых восемь очков. И несколько слов о Миранчуке: он снова вышел на поле, на сей раз на пять минут, но чем-то отметиться не успел. Его "Аталанта" же выиграла 3:2 и комфортно расположилась на третьей строчке.

Испания: расистский скандал и осечка "Атлетико"

В Примере начинается сериал "Погоня за титулом". В главных ролях: "Атлетико" из Мадрида, их соседи из "Реала" и "Барселона". Солидный актёрский состав, не так ли? Тем более что "матрасники" сами дали повод для таких рассуждений после проигрыша "Севилье" 1:0. "Барсе" нужно обыграть "Вальядолид", и они приблизятся к мадридцам на расстояние одного балла.

Nuestro TOTAL APOYO a @Diakhaby_5



𝗡𝗢 𝗔𝗟 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗦𝗠𝗢



El jugador, que ha recibido un insulto racista, ha pedido a sus compañeros que vuelvan al campo a luchar.



TODOS CONTIGO, MOUCTAR #JuntsAnemAMUNT#AllToPlayFor pic.twitter.com/GQzpuO4I2w — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) April 4, 2021

Но главный перформанс тура произошёл в Кадисе. Матч одноимённой команды против "Валенсии" протекал тихо и спокойно, на табло были нули. Как вдруг — скандалище. Защитника "летучих мышей" Муктара Диакаби очень неприлично оскорбили на почве расизма, и "Валенсия" покинула поле всей командой. В итоге матч сумели продолжить, но команде Черышева это не помогло — 1:2 по итогу. Сам Денис вышел в середине второго тайма, но тоже ничем не отметился.

Франция: Неймар проказничает на поле и хочет в "Барсу"

Кажется, что за одиозным бразильцем и его голами или результативными пасами никто не следит. Куда интереснее его выходки и слухи о нём. В очередном туре ПСЖ принимал дома "Лилль" и уступил 0:1. Огорчает не только поражение, но и упущенная первая строчка, которую заняла как раз команда Кристофа Гальтье. Но кто из нас помнит что-то из этого матча, кроме двух откровенно грязных жёлтых Неймара?

Неймар снова взялся за грязные выходки 😠



Два некрасивых поступка привели к справедливому удалению 🟥 pic.twitter.com/qnIYCcvqf6 — Матч ТВ (@MatchTV) April 3, 2021

После этого в прессе вновь уже в который раз появились слухи о желании Неймара вернуться в "Барселону". Каталонская газета Ara сообщает, что он даже приостановил переговоры о новом контракте с парижанами. Вот и ещё один сериал.

В традиционной рубрике "Как там наши" расскажем о Головине. Александр вышел в старте на матч "Монако" против "Меца", который для его команды стал победным. Однако забить или отдать результативную передачу россиянин не сумел и на 64-й минуте покинул поле.

Бонус: как надо судить на Пасху

Необычным способом решили разыграть мяч на Пасху в австрийской женской Бундеслиге. Главный арбитр матча между "Нойленгбахом" и "Санкт-Пёльтеном" Марина Ауфшнайтер вместо монетки достала два яйца и предложила капитанам команд вспомнить старую добрую традицию. Футболисток это ничуть не смутило, даже позабавило.

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