Стало известно, кто будет главным тренером "Уфы" в ближайшем матче
Ранее свой пост покинул Рашид Рахимов.
Фото © ФК "Уфа"
Исполняющим обязанности главного тренера "Уфы" на матче Кубка России против "Ахмата" будет Николай Сафрониди. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
Отметим, что Сафрониди входил в штаб бывшего наставника команды из Башкирии Рашида Рахимова и продолжил в нём работать даже после отставки последнего.
Как сообщает "Чемпионат", основным кандидатом на вакантное место является нынешний главный тренер футбольного клуба "Велес" Алексей Стукалов. Пока что ни в московской команде, ни в башкирской эту информацию никак не комментируют.
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