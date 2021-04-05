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Стало известно, кто будет главным тренером "Уфы" в ближайшем матче

Ранее свой пост покинул Рашид Рахимов.

5 апреля 2021, 11:18

Фото © ФК "Уфа"

Исполняющим обязанности главного тренера "Уфы" на матче Кубка России против "Ахмата" будет Николай Сафрониди. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Отметим, что Сафрониди входил в штаб бывшего наставника команды из Башкирии Рашида Рахимова и продолжил в нём работать даже после отставки последнего.

Два российских футбольных тренера одновременно подали в отставку

Два российских футбольных тренера одновременно подали в отставку

Как сообщает "Чемпионат", основным кандидатом на вакантное место является нынешний главный тренер футбольного клуба "Велес" Алексей Стукалов. Пока что ни в московской команде, ни в башкирской эту информацию никак не комментируют.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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