Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Два российских футбольных тренера одновременно подали в отставку

Оба покинули свои посты после сокрушительных поражений.

3 апреля 2021, 20:17
<p>Рашид Рахимов и Мурад Мусаев. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Андрей Шрамко, Феоктистов Дмитрий</p>

Рашид Рахимов и Мурад Мусаев. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Андрей Шрамко, Феоктистов Дмитрий

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев и наставник "Уфы" Рашид Рахимов покинули свои посты. Это произошло после сокрушительных поражений в 24-м туре Российской футбольной премьер-лиги.

Рахимов после проигрыша "Уфы" на выезде московскому "Динамо" со счётом 0:4 заявил, что подаёт в отставку. Как сообщили в пресс-службе клуба, руководство команды пошло навстречу наставнику, удовлетворив его просьбу. Рахимов возглавлял "Уфу" с октября прошлого года.

В свою очередь, главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после крупного домашнего поражения от грозненского "Ахмата" (0:5) также заявил о том, что уходит в отставку.

"Думаете, что я держусь за своё место?" Наставник "Краснодара" высказался о возможной отставке

"Думаете, что я держусь за своё место?" Наставник "Краснодара" высказался о возможной отставке

"Сегодня был мой последний матч во главе ФК "Краснодар". После игры я поговорил с руководством о своём уходе. Это уже второй разговор, первый был после "Спартака". Считаю, команде нужны перемены", — рассказал Мусаев после матча.

Ранее сообщалось, что московский "Локомотив" на выезде обыграл волгоградский "Ротор" со счётом 2:0.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1