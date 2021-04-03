Два российских футбольных тренера одновременно подали в отставку

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев и наставник "Уфы" Рашид Рахимов покинули свои посты. Это произошло после сокрушительных поражений в 24-м туре Российской футбольной премьер-лиги.

Рахимов после проигрыша "Уфы" на выезде московскому "Динамо" со счётом 0:4 заявил, что подаёт в отставку. Как сообщили в пресс-службе клуба, руководство команды пошло навстречу наставнику, удовлетворив его просьбу. Рахимов возглавлял "Уфу" с октября прошлого года.

В свою очередь, главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после крупного домашнего поражения от грозненского "Ахмата" (0:5) также заявил о том, что уходит в отставку.

"Сегодня был мой последний матч во главе ФК "Краснодар". После игры я поговорил с руководством о своём уходе. Это уже второй разговор, первый был после "Спартака". Считаю, команде нужны перемены", — рассказал Мусаев после матча.

Ранее сообщалось, что московский "Локомотив" на выезде обыграл волгоградский "Ротор" со счётом 2:0.

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