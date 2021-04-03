Кубок Гагарина: "Авангард" нокаутировал "Ак Барс" и повёл в полуфинальной серии

Омский "Авангард" обыграл казанский "Ак Барс" в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Встреча прошла в Казани и закончилась победой "ястребов" со счётом 3:1.

"Авангард" вышел вперёд в середине стартового периода: защитник омичей Кирилл Готовец от левого борта незамысловато направил шайбу в сторону казанских ворот, однако голкипер "барсов" Адам Рейдеборн не сумел среагировать на бросок.

"Ак Барс" отыгрался на 14-й минуте второго периода после реализации большинства нападающим Кириллом Петровым.

Игра шла к логическому овертайму, когда нападающий "ястребов" Кирилл Семёнов за минуту с лишним до сигнала на отдых забросил победную шайбу гостей.

Казань заменила вратаря на полевого игрока и получила гол в пустые ворота — Клим Костин поставил точку в матче. 3:1 — "Авангард" побеждает "Ак Барс" в первой полуфинальной игре и выходит вперёд в серии — 1-0.

Во второй раз соперники встретятся 5 апреля. Матч пройдёт также в Казани, после чего серия переедет в Балашиху.

КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала

"Ак Барс" — "Авангард" — 1:3 (0:1; 1:0; 0:2), в серии — 0-1

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