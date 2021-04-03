СМИ: "Спартак" готов купить полузащитника сборной Турции за €32 млн
В случае если сделка произойдёт, сумму выплатят в рассрочку.
Фото © Instagram / ozan
Полузащитник "Фенербахче" и сборной Турции Озан Туфан в скором времени может перейти в московский "Спартак". Об этом пишет mynet.
По данным портала, руководство российского клуба намерено предложить за 26-летнего футболиста 32 миллиона евро. Отмечается, что в случае успешной сделки сумму за трансфер игрока "Спартак" будет выплачивать в рассрочку.
Добавим, что в 2015 году Озан Туфан перешёл в "Фенербахче" из "Бурсаспора". В нынешнем сезоне игрок принял участие в 31 матче чемпионата Турции, в которых забил пять голов. Также с 2014 года полузащитник вызывается в национальную сборную страны.
А ранее нападающий "Спартака" Александр Соболев заявил, что игроки просят главного тренера Доменико Тедеско не уходить из клуба. Немецкий специалист зимой принял решение покинуть красно-белых после завершения текущего сезона.
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