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СМИ: "Спартак" готов купить полузащитника сборной Турции за €32 млн

В случае если сделка произойдёт, сумму выплатят в рассрочку.

3 апреля 2021, 15:14
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CElgdpYBJaT/?igshid=1cghpxbd831x4" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.instagram.com/p/CKy8WQlBUAy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ozan</a></p>

Фото © Instagram / ozan

Полузащитник "Фенербахче" и сборной Турции Озан Туфан в скором времени может перейти в московский "Спартак". Об этом пишет mynet.

По данным портала, руководство российского клуба намерено предложить за 26-летнего футболиста 32 миллиона евро. Отмечается, что в случае успешной сделки сумму за трансфер игрока "Спартак" будет выплачивать в рассрочку.

СМИ сообщили об интересе "Зенита" к главному тренеру "Ромы"

СМИ сообщили об интересе "Зенита" к главному тренеру "Ромы"

Добавим, что в 2015 году Озан Туфан перешёл в "Фенербахче" из "Бурсаспора". В нынешнем сезоне игрок принял участие в 31 матче чемпионата Турции, в которых забил пять голов. Также с 2014 года полузащитник вызывается в национальную сборную страны.

А ранее нападающий "Спартака" Александр Соболев заявил, что игроки просят главного тренера Доменико Тедеско не уходить из клуба. Немецкий специалист зимой принял решение покинуть красно-белых после завершения текущего сезона.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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