В Сети появился трейлер сиквела "Космического джема" с Леброном Джеймсом в главной роли

В сюжете картины — рассказ о том, как искусственный интеллект заманивает Леброна Джеймса и его сына в цифровой мир. Чтобы попасть домой, баскетболисту нужно привести к победе команду непослушных мультяшных героев.

Напомним, в первой части фильма "Космический джем", вышедшей на экраны в 1996 году, главный герой — Майкл Джордан — попадает в мир Багза Банни и его друзей-мультяшек. Он помогает им выиграть баскетбольный матч против инопланетных монстров. В ленте также были задействованы звёзды НБА Чарльз Баркли и Ларри Джонсон. Сборы в мировом прокате составили 230 миллионов долларов.