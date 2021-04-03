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В Сети появился трейлер сиквела "Космического джема" с Леброном Джеймсом в главной роли

Премьера запланирована на 15 июля.

3 апреля 2021, 14:54

Студия Warner Bros. Pictures показала трейлер фильма "Космический джем. Новое поколение". Тизер появился на ютуб-канале компании.

В сюжете картины — рассказ о том, как искусственный интеллект заманивает Леброна Джеймса и его сына в цифровой мир. Чтобы попасть домой, баскетболисту нужно привести к победе команду непослушных мультяшных героев.

Из продолжения "Космического джема" вырезали мультяшного скунса-бабника

Из продолжения "Космического джема" вырезали мультяшного скунса-бабника

Добавим, что мировая премьера сиквела "Космического джема" запланирована на 15 июля 2021 года.

Напомним, в первой части фильма "Космический джем", вышедшей на экраны в 1996 году, главный герой — Майкл Джордан — попадает в мир Багза Банни и его друзей-мультяшек. Он помогает им выиграть баскетбольный матч против инопланетных монстров. В ленте также были задействованы звёзды НБА Чарльз Баркли и Ларри Джонсон. Сборы в мировом прокате составили 230 миллионов долларов.

Ранее Лайф сообщал, что фанатам вселенной Гарри Поттера намекнули на возможность выхода нового фильма.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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