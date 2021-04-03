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"Адвокат защиты хорошо сработал": Добровинский назвал несправедливой меру пресечения Эдварду Билу

Пранкеру запрещено выходить из дома, ездить на авто и сёрфить в Сети.

3 апреля 2021, 14:49
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/alexanderdobrovinsky/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexanderdobrovinsky</a>, © LIFE</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / alexanderdobrovinsky, © LIFE

Звёздный адвокат Александр Добровинский оценил решение суда избрать блогеру Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определённых действий.

"Если адвокат пострадавшей не согласен, значит, ему не хватило аргументов. А адвокат защиты хорошо сработал", — приводит слова юриста радиостанция "Говорит Москва".

Однако он назвал это решение несправедливым, но делающим честь защите блогера.

"И, конечно, не делает чести людям, которые представляли другую сторону", — добавил Добровинский.

Суд не стал арестовывать блогера Эдварда Била, устроившего резонансное ДТП в центре Москвы

Суд не стал арестовывать блогера Эдварда Била, устроившего резонансное ДТП в центре Москвы

Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина-водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.

"Она в коме": Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей в резонансном ДТП с Эдвардом Билом

"Она в коме": Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей в резонансном ДТП с Эдвардом Билом

В первых показаниях Эдвард Бил заявил, что якобы его Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у пранкера сработал инстинкт самосохранения, он автоматически дёрнул руль. В то же время, по данным Лайфа, блогер перед этим гнал от МКАД до центра на огромной скорости, нарушая правила.

3 апреля, появившись на заседании суда, Бил дал понять адвокатам, что дела у него идут не очень. Поддержать блогера в суде пришла его жена. Пранкеру запретили покидать дом, пользоваться авто и выходить в Сеть.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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