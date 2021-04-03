"Адвокат защиты хорошо сработал": Добровинский назвал несправедливой меру пресечения Эдварду Билу

Звёздный адвокат Александр Добровинский оценил решение суда избрать блогеру Эдварду Билу меру пресечения в виде запрета определённых действий.

"Если адвокат пострадавшей не согласен, значит, ему не хватило аргументов. А адвокат защиты хорошо сработал", — приводит слова юриста радиостанция "Говорит Москва".

Однако он назвал это решение несправедливым, но делающим честь защите блогера.

"И, конечно, не делает чести людям, которые представляли другую сторону", — добавил Добровинский.

В первых показаниях Эдвард Бил заявил, что якобы его Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у пранкера сработал инстинкт самосохранения, он автоматически дёрнул руль. В то же время, по данным Лайфа, блогер перед этим гнал от МКАД до центра на огромной скорости, нарушая правила.

3 апреля, появившись на заседании суда, Бил дал понять адвокатам, что дела у него идут не очень. Поддержать блогера в суде пришла его жена. Пранкеру запретили покидать дом, пользоваться авто и выходить в Сеть.

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