"Она в коме": Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей в резонансном ДТП с Эдвардом Билом

Адвокат пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом рассказал о её состоянии. Видео © LIFE

Пострадавшая в ДТП с участием блогера Эдварда Била находится в коме. Об этом рассказал адвокат потерпевшей стороны Андрей Князев.

"В крайне тяжёлом состоянии находится пострадавшая, она в коме. И, естественно, все действия родственников приложены к тому, чтобы она как можно скорее пришла в себя", — сказал Князев.

Следствие просит суд избрать меру пресечения для блогера в виде запрета определённых действий и не требует арестовывать Била. Об этом со ссылкой на пресс-службу Тверского суда сообщает ТАСС.

Эдвард Бил дал первые показания: якобы его Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у пранкера сработал инстинкт самосохранения, он автоматически дёрнул руль. В то же время, по данным Лайфа, блогер перед этим гнал от МКАД до центра на огромной скорости, нарушая правила.

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