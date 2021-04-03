"Она в коме": Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей в резонансном ДТП с Эдвардом Билом
Следствие не настаивает на аресте пранкера.
Адвокат пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом рассказал о её состоянии. Видео © LIFE
Пострадавшая в ДТП с участием блогера Эдварда Била находится в коме. Об этом рассказал адвокат потерпевшей стороны Андрей Князев.
"В крайне тяжёлом состоянии находится пострадавшая, она в коме. И, естественно, все действия родственников приложены к тому, чтобы она как можно скорее пришла в себя", — сказал Князев.
"Хотелось бы, чтобы всё было по закону": Жена Эдварда Била пришла к суду, где блогеру изберут меру пресечения
Следствие просит суд избрать меру пресечения для блогера в виде запрета определённых действий и не требует арестовывать Била. Об этом со ссылкой на пресс-службу Тверского суда сообщает ТАСС.
Напомним, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина-водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.
Эдвард Бил дал первые показания: якобы его Audi подрезал автомобиль Mitsubishi, у пранкера сработал инстинкт самосохранения, он автоматически дёрнул руль. В то же время, по данным Лайфа, блогер перед этим гнал от МКАД до центра на огромной скорости, нарушая правила.
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