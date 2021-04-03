В Хакасии у федеральной трассы загорелась сухая трава — видео
Пал растянулся на пять километров.
В Хакасии ликвидируют пал травы, растянувшийся на пять километров. Видео © Телеграм-канал МЧС России
В Усть-Абаканском районе Республики Хакасия пожарные тушат крупный пал травы. Его фронт составляет около пяти километров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Отмечается, что для борьбы с огнём на месте работают 51 человек и 16 единиц техники. По предварительным данным, населённые пункты не находятся под угрозой. Детали происшествия уточняются.
Добавим, что в данный момент в Хакасии сохраняется неблагоприятная погода с порывами ветра до 15–20 м/с. В МЧС предупреждают, что нужно быть особо бдительными в обращении с огнём в непогоду.
А ранее Лайф показал, как в центре Новокузнецка взорвалась и полностью выгорела заправка.
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