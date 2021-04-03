Был бесконечно предан профессии: спортсмены рассказали о заслуженном тренере Загорулько

Заслуженный тренер РФ по лёгкой атлетике Евгений Загорулько был бесконечно предан своей профессии и отдавался ей без остатка. Такими воспоминаниями поделилась получившая под его руководством титул олимпийской чемпионки в 2012 году в прыжках в высоту Анна Чичерова.

"Как бы там ни было, каждому из нас есть за что его сердечно отблагодарить. Он был бесконечно предан своей профессии и отдавался ей без остатка. Не верится, что так стремительно его не стало. Казалось, его мощи и оптимизма хватит на целый век. Вечная память Евгению Петровичу и спасибо за всё", — цитирует спортсменку ТАСС.

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова, в свою очередь, также поделилась тёплыми воспоминаниями о тренере. Она отметила, что смерть Загорулько — большая потеря для российской лёгкой атлетики и для неё лично.

"Я была знакома с ним с 1983 года, он всегда помогал мне советом, к нему можно было обратиться по любому вопросу. У него никогда не было разделения на своих и чужих спортсменов, для него все были свои", — рассказала Привалова.

Напомним, будучи спортсменом, Загорулько занимался десятиборьем. Карьеру тренера он начал в 1967 году и специализировался в прыжках в высоту. Под его руководством олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012). Сегодня, 3 апреля, стало известно, что тренер ушёл из жизни в возрасте 78 лет. Он страдал от онкологического заболевания, а недавно у него диагностировали коронавирус.

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