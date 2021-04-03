Российские бойцы уверенно разделались со своими соперниками в Bellator

Россиян в карде должно было быть больше, но, к сожалению, непобеждённый проспект из Кабардино-Балкарии Мухаммед Берхамов не смог уложиться в границы своей весовой категории и тем самым лишился шанса дебютировать в топовом промоушене.

Для Берхамова эта неудачная попытка стала второй в рамках Bellator. Изначально датой дебюта Мухаммеда должно было стать 10 октября 2020 года, но тогда россиянин не смог вылететь на ивент в Милане из-за коронавируса. Надеемся, что экс-чемпиону АСВ представят в организации и третий шанс для дебюта.

В отличии от Берхамова, другие российские бойцы своей возможностью заявить о себе в США воспользовались сполна. Кузен Хабиба Усман Нурмагомедов одержал 12-ю подряд победу в карьере, одолев по очкам Майка Хэмела. Дагестанский спортсмен под чутким руководством Орла провёл бой гроссмейстерски, по полной программе использовав своё преимущество в росте и длине конечностей.

Нурмагомедов попросту не давал американцу к себе приблизиться, разбивая того одиночными ударами кулаками и ногами. Усману не удалось ярко заявить о себе, к примеру, закончив бой досрочно, но его победа оказалась действительно без вопросов.

Известный по прозвищу Тигр и победе над Петром Яном Магомед Магомедов одержал вторую подряд победу в Bellator. Российский боец буквально катком проехался по Си Джей Хэмилтону. Магомед оказался на голову сильнее во всех аспектах боя, разбирая соперника как в стойке, так и в партере. Увидели зрители в этой схватке даже суплекс в исполнении Тигра.

Хэмилтон чудом дожил до второго раунда, но только лишь для того, чтобы постучать в знак сдачи. Уверенная победа друга Забита Магомедшарипова, которому впору уже выходить на претендентский поединок!

Удачно дебютировал за океаном сегодня и экс-претендент на пояс чемпиона Fight Nights в среднем весе Халид Муртазалиев.

Махачкалинец в бою с бразильцем Фабио Агиаром продемонстрировал огонь в стойке, прекрасную защиту от тейкдаунов и в придачу свои навыки борьбы, победив единогласным решением. Халид очень талантливый боец, но самое важное для него — это научиться контролировать свои эмоции, так сказать, не перегорать. Сегодня он с этим хорошо справился, но и волнение в его выступлении также чувствовалось. Для Муртазалиева эта победа оказалась юбилейной, 15-й в карьере, и лишь второй, одержанной по очкам.

В главном же бою турнира чемпион организации в полулёгком весе Патрисио Фрейре по прозвищу Питбуль защитил свой пояс, задушив Эммануэля Санчеза.

Для бойцов эта встреча стала повторной. Как и сегодня, два с половиной года назад бразилец был также сильнее.

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