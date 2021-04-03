Одним из лучших футболистов чемпионата России по футболу заинтересовалась "Бавария"

Один из лучших и самых заметных игроков текущего сезона Российской премьер-лиги может вскоре переехать в европейский клуб. Грузинским полузащитником казанского "Рубина" Хвичей Кварацхелией заинтересовалась мюнхенская "Бавария".

Как сообщает издание Express.de, агент игрока Мамука Джугели верит в успех возможной сделки. При этом финансовые детали потенциального трансфера не уточняются. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что на Кварацхелию претендуют итальянские гранды. В частности, речь шла о "Ювентусе" и "Милане".

Добавим, что в нынешнем сезоне Кварацхелия провёл 20 матчей в РПЛ. Игрок забил три мяча и сделал четыре результативные передачи. Кроме того, 20-летний футболист отметился тремя голами в восьми матчах в составе сборной Грузии.

Ранее сообщалось, что российским полузащитником испанского футбольного клуба "Валенсия" Денисом Черышевым заинтересовались три отечественных клуба.

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