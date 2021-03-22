СМИ заявили о готовности "Монако" продать Головина
На игрока претендует один из испанских клубов.
Фото © ТАСС / Zuma
Футбольный клуб "Монако" готов продать полузащитника сборной России Александра Головина в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Buzz Sport.
По его данным, после завершения нынешнего сезона "монегаски" будут открыты для переговоров. Отмечается, что Головин сможет покинуть команду, если в клуб поступит выгодное предложение. В СМИ появилась информация о том, что интерес к россиянину проявляет испанская "Севилья".
Добавим, что контракт Головина с "Монако" рассчитан до лета 2024 года. Футболист пришёл в клуб в 2018 году. Тогда сумма его трансфера составила около 30 миллионов евро. Сейчас же стоимость игрока не превышает 20 миллионов евро. В текущем сезоне Головин провёл за свой клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что другим нашим футболистом Денисом Черышевым заинтересовались три российских клуба.
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