СМИ заявили о готовности "Монако" продать Головина

По его данным, после завершения нынешнего сезона "монегаски" будут открыты для переговоров. Отмечается, что Головин сможет покинуть команду, если в клуб поступит выгодное предложение. В СМИ появилась информация о том, что интерес к россиянину проявляет испанская "Севилья".

Добавим, что контракт Головина с "Монако" рассчитан до лета 2024 года. Футболист пришёл в клуб в 2018 году. Тогда сумма его трансфера составила около 30 миллионов евро. Сейчас же стоимость игрока не превышает 20 миллионов евро. В текущем сезоне Головин провёл за свой клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.