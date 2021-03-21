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СМИ: Черышевым заинтересовались три российских клуба

Его трансфер может состояться уже этим летом.

21 марта 2021, 22:25

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

Полузащитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Денис Черышев может покинуть клуб. Как сообщает Todofichajes, игроком заинтересовались сразу три российских клуба.

По данным издания, интерес к полузащитнику проявляют "Краснодар", "Спартак" и "Локомотив". При этом трансферная стоимость игрока не превышает 5 миллионов евро (чуть более 442 миллионов рублей).

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Отметим, что Денис Черышев был травмирован 24 января в матче Ла Лиги с "Атлетико" (1:3). Из-за этого он не попал в список игроков сборной России, вызванных на мартовские матчи отбора к ЧМ-2022. В нынешнем сезоне футболист сыграл в составе "Валенсии" 14 матчей и сделал две результативные передачи. 19 марта Черышев вернулся в общую группу "Валенсии" и провёл первую тренировку вместе с одноклубниками за два месяца.

В прошлом году за Дениса Черышева активно боролся ФК "Зенит". Однако полузащитник "Валенсии" отказал клубу и заявил о намерении доиграть в "Валенсии" до конца своего контракта, который истекает в 2022 году.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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