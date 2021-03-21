В Бристоле сотни радикалов напали на полицейский участок — видео

В Бристоле несколько сотен человек напали на полицейский участок. Видео © Twitter / Nigel_Farage

В британском городе Бристоль несколько сотрудников полиции пострадали во время беспорядков. Сотни радикально настроенных митингующих устроили погром у полицейского участка. Об этом сообщает Би-би-си.

"От четырёх до шести сотрудников полиции серьёзно пострадали, у некоторых из них переломы", — заявил председатель ассоциации сотрудников полиции графства Сомерсет Энди Роубак, назвав уровень насилия беспрецедентным.

Всё началось в городе накануне с мирной акции протеста. Митингующие выступили против расширения прав полицейских при разгоне уличных акций. Когда большинство демонстрантов уже разошлись, некоторые с наступлением темноты отправились к полицейскому участку на Брайдуэлл-стрит. Там они начали крушить окна здания, нападать на стражей порядка, разбили и сожгли служебный фургон.

А во французском Марселе ранее разгоном со слезоточивым газом закончился карнавал ковид-диссидентов.

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