Премьер Словакии назвал условие ухода в отставку на фоне скандала с поставкой "Спутника V"

Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что готов уйти в отставку на фоне критики по поводу решения ввезти в страну российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Однако у него есть условие: вместе с ним от своих постов должны отказаться ещё несколько высших чиновников. Это министр экономики, министр юстиции, глава парламентского комитета по здравоохранению и вице-спикер.

Матович заявил, что вместе с главой Минздрава объявил о договорённости с Россией о поставке вакцины "Спутник V" на фоне острой эпидемиологической ситуации в республике.

"Однако наши коалиционные партнёры использовали первую поставку вакцин для развязывания коалиционного кризиса. Сначала требовали ухода главы Минздрава, потом — моего. Я готов покинуть правительство и действовать в нём как рядовой член", — приводит РИА "Новости" слова политика.

Напомним, словацкий Минздрав закупил партию "Спутника V", не дождавшись одобрения препарата Евросоюзом. Первая партия была доставлена в страну военным самолётом 1 марта. Когда у премьер-министра Словакии Игора Матовича спросили, что он пообещал Москве взамен на вакцину, тот в шутку ответил, что договорился о передаче Закарпатской Украины. Такой ответ не устроил украинский МИД, и премьеру пришлось извиняться за свои слова.

Позже стало известно, что из-за разногласий в правящей коалиции свой пост покинет глава Минздрава Марек Крейчи. Такое условие выдвинули лидеры правых партий для продолжения коалиционного сотрудничества. При этом, как сообщал Матович, отставка должна произойти после начала вакцинации "Спутником V", а самого Крейчи назвал "ритуальной жертвой" разногласий в правящей коалиции.

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