В ЛНР заявили об отказе украинских военных выполнять приказы об обстрелах
По версии Луганска, бойцы ВСУ боятся ответного огня.
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Военнослужащие украинской армии массово отказываются выполнять приказы командиров. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.
"В подразделениях оперативно-тактической группировки "Север" отмечается массовый отказ боевиков совершать огневые провокации из-за боязни открытия ответного огня на подавление со стороны Народной милиции ЛНР", — пояснил он.
По словам Осадчего, военнослужащие ВСУ также отказываются выполнять приказы по оборудованию позиций. Такой случай, по словам представителя НМ ЛНР, произошёл в пятницу у города Счастье. Солдаты украинской 80-й бригады якобы не стали проводить эти работы из-за боязни подорваться на ранее установленных минах.
"Командир бригады Войченко лично прибыл на позиции первого батальона с целью проведения разбирательства и замены личного состава", — добавил Яков Осадчий.
Ранее Лайф рассказывал об отказе Украины от соблюдения режима прекращения огня в Донбассе, который был введён в июле прошлого года.
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