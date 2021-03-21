В ЛНР заявили об отказе украинских военных выполнять приказы об обстрелах

Военнослужащие украинской армии массово отказываются выполнять приказы командиров. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

"В подразделениях оперативно-тактической группировки "Север" отмечается массовый отказ боевиков совершать огневые провокации из-за боязни открытия ответного огня на подавление со стороны Народной милиции ЛНР", — пояснил он.

По словам Осадчего, военнослужащие ВСУ также отказываются выполнять приказы по оборудованию позиций. Такой случай, по словам представителя НМ ЛНР, произошёл в пятницу у города Счастье. Солдаты украинской 80-й бригады якобы не стали проводить эти работы из-за боязни подорваться на ранее установленных минах.

"Командир бригады Войченко лично прибыл на позиции первого батальона с целью проведения разбирательства и замены личного состава", — добавил Яков Осадчий.

Ранее Лайф рассказывал об отказе Украины от соблюдения режима прекращения огня в Донбассе, который был введён в июле прошлого года.

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