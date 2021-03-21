"Было дико страшно": В Сочи сноубордистка ушла на 2,5 метра под снег

В Сочи сноубордистка провалилась под снег на глубину 2,5 метра. Видео © Instagram / olga_flambee

На горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи сноубордистка выехала с трассы и провалилась под снег на глубину 2,5 метра. Этой историей девушка поделилась в "Инстаграме". Ольга рассказала, что выехала из леса, съехала к следам, ведущим на трассу, и провалилась в метре от неё сразу по пояс. После этого она отстегнула сноуборд.

Фото © Instagram / olga_flambee

"Стала выбираться — и провалилась ещё дальше... Было дико страшно, так как снег падал, казалось, засыпает полностью! Кричала, но, как выяснилось потом, этого не было слышно", — отметила сноубордистка.

К счастью, друзья девушки заметили, что та ушла под снег. Молодые люди откопали её и помогли выбраться. В результате сноубордистка не пострадала, у неё лишь промокли ноги. Она пережила сильный стресс из-за инцидента.

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