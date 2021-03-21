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Биатлонист Латыпов — о серебре в масс-старте на этапе Кубка мира: Чувствую радость

Спортсмен отметил, что нервничал, когда шёл первым.

21 марта 2021, 20:01
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Российский биатлонист Эдуард Латыпов дал оценку своему выступлению в масс-старте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, где ему удалось завоевать серебряную медаль.

"Чувствую радость, но пока это не осознанно. Я очень рад. Шёл первым, но немножко не хватило сил. Спасибо всем, кто за меня болел, спасибо всем большое", — подчеркнул спортсмен в эфире "Матч ТВ".

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По словам Латыпова, он верил в себя в каждой гонке, однако многое не получалось. Сегодня же "всё сошлось так, как надо". При этом биатлонист заметил, что гонка была идеальной, если не учитывать один огневой рубеж.

"Лёжа я быстро сработал, смело, точно. Потом чувствовал, что иду первым, нервничал. На последней стойке всё отбросил, сказал себе: борись до конца — и всё получится", — рассказал Латыпов.

Ранее Лайф писал, что француз Симон Детьё сумел обогнать россиянина и занял первое место в гонке. Третьим финишировал норвежец Йоханнес Бё.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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