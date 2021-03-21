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Карнавал ковид-диссидентов в Марселе закончился разгоном со слезоточивым газом — видео

Несколько тысяч человек пели и плясали в красочных костюмах.

21 марта 2021, 19:45

Карнавал ковид-диссидентов в Марселе закончился разгоном со слезоточивым газом / Видео © Twitter / realmarcel1, AnonymecitoyenS

Жители Марселя сегодня устроили нелегальный антиковидный карнавал прямо в центре города. Люди в нарушение всех коронавирусных ограничений собрались и начали танцевать под музыку. Они даже разожгли костёр, вокруг которого пустились в хоровод. Многие были в разноцветных нарядах.

Однако продолжалось это недолго. Полиция сначала просто оцепила квартал и призвала нарушителей разойтись, а затем перешла к действиям. Для разгона собравшихся был применён слезоточивый газ. Был задержан один человек, который, по предварительным данным, бросил в полицейских бутылку.

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Ранее Лайф рассказывал, что в 16 департаментах Франции ввели карантин из-за коронавируса. Ограничения вступили с 20 марта.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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