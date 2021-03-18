В 16 департаментах Франции решили ввести карантин из-за коронавируса
Во время изоляции работать будут только продуктовые магазины.
Фото © ТАСС / EPA
В связи с ухудшением эпидемической обстановки власти Франции решили вернуть ограничения на месяц в 16 департаментах страны, включая столичный регион Иль-де-Франс и Париж. Об этом объявил на пресс-конференции премьер-министр страны Жан Кастекс.
Локдаун коснётся восьми департаментов столичного региона Иль-де-Франс, пяти департаментов северного региона О-де-Франс, а также департаменты Приморские Альпы (юго-восток), Приморская Сена (запад) и Эр (северо-запад). Карантин будет действовать и в Париже.
"Если будет необходимо, то новые ограничительные меры мы распространим на другие департаменты", — сказал Кастекс.
Ограничения вступают в силу с 00:00 в ночь на 20 марта. Во время изоляции во Франции будут закрыты все магазины, кроме продуктовых. Занятия спортом разрешены. Удаляться от дома можно не более чем на десять километров. Премьер-министр уточнил, что уровень заболеваемости на 100 тысяч населения превысил в столичном регионе допустимый, установленный на отметке в 400 человек.
Ранее Лайф писал о том, что Кличко объявил о вводе в Киеве "сурового" карантина.
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